Chalatenango volvió al paro de actividades

El plantel del Chalatenango volvió a paralizar toda actividad, luego de no encontrar respuesta a sus peticiones salariales, las cuales iban a ser solventadas por un grupo de empresarios chalatecos, luego de recibir los derechos de administrar el equipo.Los norteños decidieron suspender el entreno de la mañana de este miércoles, luego que el actual presidente del equipo norteño, Fernando Alas, no les resolvió nada la tarde-noche del martes, tal como se los había prometido."Entrenamos ayer (martes) en la mañana, pero después él nunca apareció (no llegó al entreno) y hasta costó encontrarlo", dijo el capitán y vocero del equipo norteño, Carlos Carrillo, a El Gráfico.Ante tal panorama, volvieron a detener la jornada de trabajo por tiempo indefinido, más aún que no verán actividad este día (miércoles) en la Copa El Salvador, ya que habían jugado anticipadamente su encuentro ante el Sensuntepeque, al que golearon 3-0 gracias a los tantos de Geovanny Guardado, Carlos Zamora y Bladimir Díaz.La plantilla de chalateca había llegado a un acuerdo verbal con Alas, previo a su compromiso del fin de semana contra el Sonsonate por el torneo Clausura 2017, pero no hubo humo blanco. Fue así, que al entreno frustrado de la mañana de este miércoles sólo se presentó un grupo de jugadores que no sabía de la decisión de no entrenar."Nosotros sabiendo como está la situación, que estamos contra la pared, se tomó la decisión de no entrenar hasta que él (Fernando Alas) cumpla. Regresamos ayer (a los entrenos), confiando en su palabra, pero no cumplió con lo que había prometido", agregó carrillo.El jugador, explicó, que incluso había un partido de corte amistoso con un combinado de la población de Agua Caliente, el cual había pactado Alas, con el alcalde de esa población del norte del país. "Era para las tres de la tarde, pero vamos a volver hasta que estemos tranquilo", finalizó Carrillo.Otro jugador del equipo, que pidió reserva de identidad, manifestó que “a esta hora ya enviaron el autobus para viajar al partido amistoso y ningún directivo da la cara. El alcalde de Agua Caliente quiere saber si nos presentaremos y no lo haremos, cada jugador estpa en su casa.”Advirtió que de no existir una arreglo esta día, “iremos a la FESFUT mañana jueves para consultar qué nos aconsejan, ya son tres meses de deuda y nos ofrecen poco dinero que no nos tocaría ni a 300 dólares a cada jugador, tenemos deudas que solventar.”