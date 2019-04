Chalatenango vence al metapán en el último minuto; Firpo y Jocoro empatan

Chalatenango - Metapán

Óscar Rodríguez le dio la victoria al Chalatenango en el último minuto. El equipo norteño fue superior pero tuvo problemas para concretar. La eficacia le pasaba factura pero sobre el final anotó el tanto que le dio la victoria sobre el Chalatenango en la jornada 18. Así lo vivimos en directo.

Firpo - Jocoro

Mientras que el Firpo y el Jocoro no pasaron de un pobre 0-0. Los pamperos tuvieron una buena taquilla pero no le alcanzó para alcanzar el objetivo de la victoria que le permita salir del fondo y mantener la categoría en la lucha por el no descenso.