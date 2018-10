Chalatenango todavía no finiquita al técnico Ángel Piazzi

El técnico argentino Ángel Piazzi fue separado del AD Chalatenango el pasado 29 de septiembre, luego de caer contra Pasaquina por 0-1. Ya pasaron 18 días de eso y el estratega gaucho no ha recibido el dinero para finiquitar su contrato.

Las bases de competencia le dan derecho al Chalatenango de disputar dos partidos sin entrenador principal contratado, luego de que ha separado a su entrenador anterior, que en este caso fue Piazzi.

El equipo norteño ya disputó un juego en ese plazo de gracia. Lo ganó por 1-4 al Sonsonate, el domingo pasado. Mañana, ante FAS, será el segundo.

Por lo tanto tendría hasta este viernes para finiquitar a Piazzi y contratar a un nuevo timonel. De lo contrario la primera división no podrá programarle su juego por la jornada 16 y perderá los puntos de ese compromiso automáticamente.

Por ahora, el nacional Giovanni Portillo se ha hecho cargo de la dirección técnica del plantel de los alacranes.



ESPERA UNA LLAMADA

Por su parte, Piazzi confía en que en las próximas horas se pueda resolver su situación con Chalatenango.

"Sigo esperando que me paguen. Mientras eso ocurra yo no puedo viajar a Argentina ni trabajar en ningún país del mundo. No sé cómo está el tema de las bases de competencia, pero espero que esto se solucione", apuntó el timonel argentino, que logró 12 puntos en 12 juegos dirigidos con los Duros del Norte.

Piazzi indicó que su boleto de regreso a Argentina estaba programado para marzo de 2019. "Hablé de eso con la dirigencia de Chalatenango, pero me dijeron que no se van a hacer cargo del pago de la penalización en el boleto aéreo por cambio de fecha", apuntó el gaucho en charla con EL GRÁFICO.