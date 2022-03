Chalatenango termina líder de la primera vuelta al vencer al Municipal Limeño

El Chalatenango consiguió un triunfo de 0-1 ante el Municipal Limeño con un gol en los últimos minutos de Denis Pineda, por lo que el cuadro norteño terminó líder del torneo Clausura 2022 tras la primera vuelta.

El autor del único gol del partido fue Denis Pineda, quien consiguió darle los tres puntos a su equipo al minuto 90+1, y el cuadro morado sigue como líder del torneo.



El partido comenzó con un Chalatenango más ofensivo, buscando el gol desde el primer minuto, mientras que el Limeño se metió poco a poco en el partido, sabiendo aguantar los ataques rivales gracias al portero paraguayo Sandro Melgarejo.



Sobre los dos minutos del partido, Leonardo Menjívar desbordó por la banda derecha y le dio un pase corto a Carlos Salazar, pero Sandro Melgarejo estuvo atento y atajó el disparo.



Salazar tuvo otra oportunidad, está vez sobre el sector izquierdo al minuto siete, luego de recibir un pase largo de Miguel Lemus, el atacante estrelló el esférico en el poste.



Dos minutos después, Héctor Rentería se acercó al área rival y Melgarejo volvió a responder tapando el disparo.



Edwin "el Inter" Sánchez quiso sorprender a Henry Hernández con un tiro que pasó rozando el poste derecho de la portería del Chalatenango.



Los dos equipos peleaban por el control del balón, logrando generar un partido con llegadas a ambos lados de la cancha, aunque sin encontrar claridad en el último pase o cayendo en posición adelantada.



Al minuto 25, Meyson Ascencio mandó un centro desde la banda derecha y Melgarejo estuvo listo para mandar el balón al tiro de esquina.



Tras la pausa por hidratación, el Chalatenango siguió insistiendo, y el Limeño estuvo sólido en defensa y también se atrevió a atacar.



Al minuto 39, Marvin Morales mandó un tiro libre al área rival, y Javier Lezcano logró cabecear el balón por encima del arco contrario.



Para el cierre de la primera mitad, el Municipal Limeño dominó el balón en la zona del Chalatenango, con tiros libres y tiros de esquina, no obstante el equipo cuchero no pudo abrir el marcador.



En el segundo tiempo, el Municipal Limeño saltó a la cancha con intención de sorprender a los norteños. Poco le duró la intensidad porque el cuadro morado empezó a atacar, obligando a retroceder a los locales, aunque no tuvieron éxito.



Sobre el minuto 56, "el Inter" Sánchez no pudo abrir el marcador mediante un tiro libre, mandando el esférico lejos de la meta.



Javier Lezcano, al minuto 61, no aprovechó un centro de Marvin Morales, enviando con la pelota con la cabeza a un costado de la meta de los alacranes. Roberto Domínguez estuvo atento para estorbar el intento del delantero paraguayo.



Marvin Morales desperdició otro tiro de esquina sobre el minuto 69.



El equipo auriazul encaró más frente al área de los chalatecos, estando cerca de obtener el gol, siendo mejor que la escuadra norteña.



Al minuto 70, Yair Arboleda recibió un pase filtrado, solo que Henry Hernández logró salir a tiempo para evitar el gol, aunque, tras una serie de rebotes, la pelota le quedó a Ronaldo González, quien mandó fuera la pelota, apenas a un costado de la meta de los visitantes.



Sobre el minuto 72+3, Melgarejo salvó al Limeño en un tiro de esquina peligroso del Chalatenango.



Para recuperar la pelota y fabricar llegadas de gol, el técnico Dowson Prado mandó a la cancha a Diego Coca, Brayan Landaverde y a Denis Pineda.



Los cambios mejoraron la imagen de los visitantes.



Al minuto 84, Brayan Landaverde intentó un disparo de larga distancia que cayó directo en las manos de Melgarejo.



Fue hasta el minuto 90+1 que apareció Denis Pineda para marcar el gol del triunfo y dejar al Chalatenango en la cima de la tabla del Clausura 2022.



En la próxima jornada, el Municipal Limeño recibirá en casa al Firpo, mientras que el Chalatenango viajará a la capital para medirse al Atlético Marte en el Cuscatlán.