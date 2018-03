Chalatenango suma un punto ante el Pasaquina en medio de la crisis

El Pasaquina no tardó mucho en mostrar sus cartas ofensiva y buscó sorprender a los norteños en los primeros minutos, pero los chalatecos supieron contener las llegadas orientales.Pero la presión unionense bajó y el Chalatenango aprovechó para llevar peligro sobre la portería rival. Sobre el minuto 14, Williams Reyes puso en ventaja a los norteños al anotar desde el punto de penalti, por una mano dentro del área pasaquinense.En el segundo tiempo, el Pasaquina llegó con ansias de gol y en la primera jugada encontró la paridad en el marcador por intermedio de Erick Villalobos.Los norteños han adelantado filas para buscar los tres puntos, pero los unionenses no han dejado de presionar en el segundo tiempo. Javier Lezcano, trató de echarse el equipo al hombro, pero los constantes errores en el mediocampo no dejaron generar acciones de peligro.En el tramo final, el técnico Omar Sevilla cerró filas, para que el Pasaquina saliera con un punto importante para mantenerse en la zona de clasificación con 22 puntos. Mientras que el Chalatenango, lejos de los cuartos de final del Clausura 2017, también salió conforme luego de aumentar un punto en su ventaja por la pelea por no descender.