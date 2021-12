Chalatenango suma ocho juegos sin perder en el Apertura

El Chalatenango llega a las semifinales no solo como uno de los equipos sorpresa sino que suma una racha de ocho partidos sin conocer la derrota en el Apertura 2021.



El cuadro chalateco no pierde desde la jornada 16 cuando cayó 4-2 en el Sergio Torres contra Firpo. Desde entonces, el equipo que dirige Erick Dowson Prado suma cuatro victorias e igual número de empates.



La racha es un aspecto que si bien no determina una serie decisiva, si es punto de motivación para los norteños y dato a tomar en cuenta para el Platense, su rival en la tercera fase del torneo.



Otro dato a considerar es que el Chalatenango no ha sido efectivo en casa y de 33 puntos solo obtuvo 13, con saldo de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.



El cuadro morado ganó los partidos decisivos y contó la fortuna de una buena combinación de resultados en la última fecha en la que logró clasificar con el triunfo ante Metapán y la derrota del Jocoro y Santa Tecla.



En la fase regular del Apertura logró mantenerse sin derrota en seis encuentros que fueron decisivos para mantenerse al acecho de un cupo a semis y lograr, finalmente, su clasificación a última hora.



En fase de cuartos, el FAS no pudo vencerlo en el Gregorio Martínez ni anotarle gol y en el Quiteño, el cuadro morado apeló a la garra para empatar 1-1 en el minuto 86 y definir la clasificación en penaltis.



PARTIDOS DE CHALATE

1 Chalatenango 2-2 Platense

2 Marte 0-2 Chalatenango

3 Chalatenango 2-1 Alianza

4 Santa Tecla 1-1 Chalatenango

5 Chalatenango 0-2 Firpo

6 Águila 2-1 Chalatenango

7 Chalatenango 1-2 Once Dep.

8 Jocoro 3-1 Chalatenango

9 Chalatenango 1-2 FAS

10 Chalatenango 1-1 Limeno

11 Metapán 1-4 Chalatenango

12 Platense 2-1 Chalatenango

13 Chalatenango 2-2 Marte

14 Alianza 1-0 Chalatenango

15 Chalatenango 0-2 Santa Tecla

16 Firpo 4-2 Chalate

17 Chalatenango 1-1 Águila

18 Once Dep. 1-2 Chalatenango

19 Chalatenango 2-0 Jocoro

20 FAS 1-1 Chalatenango

21 Limeño 0-3 Chalatenango

22 Chalatenango 1-0 Metapán

Cuartos 1 Chalatenango 0-0 FAS

Cuartos 2 FAS 1-1 Chalatenango