Chalatenango solo tiene técnico para un partido

Si algo tiene en común el juego del sábado entre el AD Chalatenango y el Luis Ángel Firpo es que afrontan el compromiso en una completa transición, después que sus entrenadores principales fueran separados de sus cargos (Ángel "Nino" Piazzi y Jorge Calles, respectivamente).

Por los norteños el responsable de dirigir ese partido será Geovany Portillo, técnico de la reserva. Habló con Piazzi y con el presidente del equipo, Rigoberto Mejía, y les dijo que sólo se hacía cargo de esta semana de trabajo. Su decisión obedece a que no podía dejar tampoco el equipo acéfalo, ya que la directiva aún no confirma un nuevo entrenador.

"Esta es una semana atípica para el AD Chalatenango, estamos esperando a que venga la persona que se hará cargo del grupo. Yo sólo estoy colaborando con el equipo a pedido del presidente del club, el doctor Mejía, como empleado. Terminaré la semana de trabajo y esperaré que sea el nuevo entrenador el que tome este barco. Yo regresaré a la categoría de reserva, que es donde estoy contratado. Esperamos sólo sacar un buen resultado en Usulután pero depende mucho de la fortaleza mental de los jugadores", comentó Portillo.

A criterio del técnico interino chalateco, es casi seguro que se repita el once titular que estuvo ante Pasaquina, juego que se perdió pero sin hacer un mal juego.

"Realmente no creo que hagamos muchas variantes, respecto al juego contra Pasaquina. Perdimos, pero a mi forma de ver hubo un juego aceptable de parte de nosotros pero carecimos de la contundencia y el rival tuvo una y la mandó a guardar en la portería", declaró.

De acuerdo a Portillo, cuando aceptó el cargo de entrenador interino platicó con Ángel Piazzi. Éste le dio palabras de apoyo.

"Yo con el profe Piazzi tengo una relación de amistad y laboral. Le dije que me pidieron que colaborara con el equipo y me dijo que no se oponía y que era una decisión que yo tomaba. Le aclaré que no aspiraba a quedarme con el cargo que tuvo, no es esa mi intención y por eso lo hablé conla directiva. Sólo quiero colaborar con la institución", confesó.