Chalatenango se resigna a disputar permanencia con Dragón y UES

El Chalatenango aún no conoce la victoria en el Clausura 2017 y es último en la tabla de posiciones con un punto.

Con ese panorama adverso, la dirigencia del equipo norteño cree que aún no es tiempo para pedir explicaciones al estratega guatemalteco Carlos "Comanche" Mijangos, y prefieren darle el voto de confianza.

"Categóricamente damos todo el apoyo a Mijangos. No va a ser nada fácil sumar para alejarnos del descenso. No se va a ser fácil disputar ese descenso con UES y Dragón. Tenemos que ser realistas. La posición en la que nos encontramos (octavos en la acumulada) nos obliga a ver las cosas con resonsabilidad. Confiamos en que vamos a sacar adelante este proyecto", apuntó Fernando Alas, presidente del plantel norteño.

Alas cree prudente esperar los próximos resultados para poder hablar con Mijangos.

"No podemos apresurarnos. Estoy conciente de que no ha sido fácil el tener que armar el equipo. Estas tres derrotas y un empate, por el momento, no son los resultados que nos pueden medir el trabajo", apuntó Alas, en plática con EL GRÁFICO.