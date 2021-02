Chalatenango se estrenó con victoria

Con doblete del puntero Ezequiel “Cheque” Rivas y otro más del jamaicano Craig Foster, el Chalatenango derrotó 3-1 de forma convincente a un Atlético Marte que no arrugó la cara a la hora de buscar los goles pero que sigue adoleciendo de una defensa sólida que descompensa su vocación goleadora.



El tercer duelo en liga mayor entre chalatecos y marcianos no quedaron a deber. Muchas caras nuevas sobre el césped del estadio chalateco en ambas oncenas donde los debuts del portero Cristian Rivera, ex reservista de Alianza, del zaga central mexicano Everardo Rubio y del atacante jamaicano, Craig Foster en el equipo morado; así como el delantero colombiano Jhony Morán Chan, ex jugador del Marte-Soyapango y ganador de la presea El Hombre Gol de Plata en el Marte.



El equipo de Ricardo Montoya le apostó al novato Cristian Rivera en la portería morada ante la suspensión por expulsión de Óscar Arroyo y la no participación de Henry Hernández por falta de su transferencia internacional desde Guatemala, le permitió al guardameta campeón con las reservas de Alianza debutar en primera división.



Pese a que los dos equipos mantenían un asedio marcado sobre las dos porterías en los primeros 15 minutos de juego, fueron los locales los que pegaron primero cuando al 16' abrió el marcador a través del jamaicano Craig Foster quien aprovechó su velocidad para sorprender a la zaga marciana y vencer al gaucho Matías Coloca.



Los capitalinos buscaron el gol del empate y para ello adelantaron sus filas buscando inquietar la portería norte que defendía Rivera, pero una contra que ejecutó Ezequiel Rivas por la banda derecha terminó con la infantil falta del lateral marciano, José Guevara sobre el jugador sensuntepequense que el juez García no dudó en señalar el punto de penal. El propio “Cheque” se hizo justicia al anotar el cobro de penal para el 2-0.



Fiesta morada



Los marcianos pudieron descontar al 44’ cuando un enorme error del portero Cristian Rivera, pero el novato tuvo fortuna ya que la pelota se escapó de la cancha a tiro de esquina.



La apuesta del argentino Domizzi brindó sus frutos al 53’ cuando el zaga Diego Chévez remató de zurda a portería para convertir el mejor gol de la tarde para decretar el 2-1.





Pero cuando mejor jugaba el Marte llegó al 67’ el 3-1 a favor de los chalatecos a través de Ezequiel Rivas quien de cabeza venció a Coloca ante centro desde la banda izquierda del “Chalatillo” Lemus. Los locales pudieron haber sentenciado el partido pero Coloca salvó su portería al detener el balón en la línea.