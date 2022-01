Chalatenango se alista para el Clausura

El cuadro de Chalatenango no especulará en el torneo Clausura y buscará alcanzar la final del 29 de mayo.



El equipo morado tuvo un arranque irregular en el certamen anterior, sin embargo, de la mano del técnico Erick Dowson Prado, lograron levantar el nivel en la segunda vuelta y alcanzar puestos de clasificación donde eliminaron a FAS en los cuartos de final.



Chalatenango fue una de las sorpresas del campeonato pasado al eliminar al en ese entonces campeón nacional, FAS en los cuartos en el propio estadio Quiteño tras un empate en el global y una definición en penales.



Ya en las semifinales, el cuadro morado chocó con otra de las revelaciones del torneo como lo fue Platense y quedó eliminado a mano de los viroleños con un solitario gol de Camilo Delgado desde el punto penal.



Hay que mencionar que, el equipo del norte tuvo algunas bajas para este nuevo semestre como el caso de los extranjeros Yosel Piedra y Kenroy Howell. A pesar de las salidas, la directiva morada no perdió tiempo y rápidamente sumó piezas al trabajo de Dowson Prado como el caso de Diego Coca y el goleador y figura del Juayua en la liga de plata como Carlos Salazar.



Cabe destacar que, el mercado de piernas no se cerrará hasta finales de enero por lo cual los equipos de primera división todavía pueden incorporar piezas para el Clausura como ha sido el caso del ex jugador de Once Deportivo, Dieter Vargas.



"Estamos definiendo algunas altas para tener concretamente el plantel. Esperamos un extranjero más, un atacante. Hoy se incorporó Dieter Vargas. En cuanto a extranjeros hay que esperar la llegada de Kemal, quien tiene un permiso especial por su casamiento", dijo el técnico Erick Prado.



A pesar de tener en mente la llegada de otro elemento extranjero, el estratega nacional remarcó que están apostando por la continuidad de los elementos nacionales, dónde asegura que hay una base importante.



"Sobre los nacionales, le queremos seguir dando continuidad al trabajo. Queremos ver si definimos una situación con un portero nacional y por el resto serán los mismos para el torneo", explicó el entrenador de Chalatenango.



El entrenador de los morados comunicó que la propuesta no va a variar para el Clausura pero si puede haber una mejora en ciertos aspectos debido al tiempo y la profundidad del plantel que se tendrá para el siguiente campeonato.



"No creo que seamos diferentes pero si podemos mejorar algunos aspectos por tema de tiempo, por lo corto del plantel y las lesiones que sufrimos en el certamen pasado", comentó Erick.



Ya para finalizar, el técnico nacional habló sobre el debut del equipo norteño en el Clausura, dónde recibirán a Atlético Marte en el Gregorio Martínez para arrancar el torneo.



"Difícil como todos, Marte es un equipo complicado y confiamos en que podamos arrancar de nueva forma en nuestra casa", agregó Prado.