Chalatenango regresa a la senda de la victoria a costa del Once Deportivo

El Chalatenango volvió a la senda de la victoria tras imponerse por 0-1 al Once Deportivo en el estadio Arturo Simeón Magañana. Erick Dowson Prado, técnico del equipo norteño, le ganó el duelo directo a Rubén Da Silva entrenador del conjunto fronterizo, ya que, los cambios que realizó participaron en el único gol del encuentro que fue anotado por Denis Pineda.



Con el triunfo, los norteños suman 33 puntos y aseguran nuevamente el segundo lugar otra jornada del Clausura 2022.

Las defensas de ambos equipos se lucieron, cortaron jugadas, rechazaron balones e intentaron salir jugando, pero ninguno logró llegar con claridad a rematar a gol.



Al filo de los 20', Once Deportivo tuvo la primera opción de tiro libre cerca del área, Brayan Paz decidió jugarla en corto y no trascendió, minutos después Carlos Anzora de Chalatenango, cobró una falta muy por encima del marco de William Torres y tampoco aprovechó la oportunidad.



La primera opción de gol que levantó a ambas aficiones, fue cuando al 27', Denis Pineda se animó con un disparo fuerte y abajo de la portería del equipo local, Torres dio un rebote y Ricardo Guevara buscó el rechazo, remató pero nuevamente el portero del equipo fronterizo atajó el balón.



En un juego que venía de menos a más, al 32' una jugada que levantó polémica, tras una serie de toques del conjunto local, Josué Rivera entró al área, dos defensas del equipo norteño lo derribaron, pero Barton no cobró infracción.



A partir de ese momento, Once Deportivo, dirigido por Rubén Da Silva, intentó hacer el juego que le gusta a su entrenador, posesión con pases cortos en terreno rival.



En los últimos minutos del primer tiempo, el juego aumentó en ritmo, las dos escuadras aceleraron su juego y mostraron más intensidad.



SEGUNDO TIEMPO



Los primeros minutos del segundo tiempo, Once Deportivo salió con más hambre de gol, algo que molestó al técnico de Chalatenango, Erick Dowson Prado, que pidió más intensidad a sus futbolistas.



El primer susto de la afición local, llegó al 50', Leonardo Menjivar lanzó un disparó que Torres tuvo que desviar a tiro de esquina a favor de los norteños. Dos minutos después, Herberth Díaz del equipo fronterizo remató de volea pero Carlos Guzmán atajó sin problemas.



Once Deportivo se posicionó en cambio rival, generó un par de opciones pero le faltó el último toque, Da Silva dio pocas indicaciones, se dedicó más a observar a sus pupilos y lamentó las oportunidades que fallaron.



Tras una disputa en medio campo, Diego Coca lanzó un pase que habilitó a Erick Guadrón, quien controló y cerca de la línea final, retrasó el balón a punto penal, donde entró solo Denis Pineda que de zurda remató fuerte y al palo derecho de Torres que no pudo evitar el 0-1 al 69'.



Once Deportivo continuó con el juego en corto y el manejo de pelota, con menos de 10' por jugar, José Barreto entró solo al área y remató a un costado de Carlos Guzmán, se escapó una opción clara de empatar para los locales.



El partido finalizó con un Chalatenango defendiendo el resultado y un Once Deportivo que intentó, con centros, con pelotazos, con pases cortos. Al final tras un altercado entre Miguel Lemus del equipo norteño y Kamoy Simpson del cuadro fronterizo, Barton expulsó a ambos jugadores, más José Barreto de los locales y el entrenador visitante, Erick Dowson Prado.