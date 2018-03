Chalatenango protestará por ingreso de perro a cancha del Sonsonate

Fernando Alas, presidente del Chalatenango, aseguró que presentarán una queja formal ante la Primera División Profesional debido a que consideran que la dirigencia del Sonsonate metió un perro a la cancha de mantera intencional, en el partido del sábado por la noche. Creen que eso afectó el partido.



La situación se dio previo al cambio del colombiano Mauricio "Café" Mendoza en el segundo tiempo, exactamente al minuto 77, cuando el Chalatenango ya perdía 3-2 en el estadio Ana Mercerdes Campos.



"Presentaremos la queja porque fue una falta de respeto, denuncio el acto que no me gustó, hicieron ingresar un perro, esas cosas en el fútbol no se deben de hacer", dijo el directivo de los norteños.



DEL PARTIDO

Sobre el trabajo del equipo en la cancha, Alas aseguró: "me gustó el trabajo del equipo, hicimos bien lass cosas".



Carlos Mijangos, técnico del Chalatenango, aseguró tras el partido que la falta de Israel Landaverde no era penalti como fue sancionada por el central Jaime Carpio y que eso los afectó.



"Estoy dolido porque no pudimos hacer pretemporada por problemas, pero hicimos un gran partido. Al Sonsonate le dieron dos penaltis, de los cuales uno no era. Es injusto que (al Sonsonate) los árbitros le vengan ayudar".



Añadió que "los árbitros, como se dice popularmente, se creen la mamá de Tarzán. Parece que son infalibles, pero no; los árbitros debe tener diálogo, el árbitro que tiene e comunicación con el capitán, el equipo y el cuerpo técnico es grande, casi no se ve. Hicimos un gran juego y estoy satisfecho por el rendimiento, hemos perdido dos batallas pero con honor ".