Chalatenango podría no jugar el Clausura 2017 en la primera división

El Chalatenango podría correr con la misma suerte que tuvo el Atlético Balboa en 2011 y podría ser desafiliado de la primera categoría del balompié nacional por no cubrir a tiempo el pago de la fianza, uno de los requisitos principales para competir en la liga de privilegio.De acuerdo con reportes de la primera división, el equipo norteño debía pagar la fianza el pasado 20 de diciembre, pero lo hizo tres días después. Eso traería complicaciones a los chalatecos, que podrían dejar el circuito mayor por incumplimiento a las bases de competencia.Se espera que este miércoles o jueves la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT) pueda conocer el caso del Chalatenango. El federativo Víctor Zenón Gómez aseguró que quedarán a la espera del reporte de la primera división sobre el caso.Por ahora Gómez no se atrevió a adelantar sobre posibles repercusiones para el Chalatenango sobre el pago extemporáneo de la fianza.En 2011, el comité ejecutivo de la FESFUT, encabezada en ese momento por Carlos Méndez Florez Cabezas, decidió desafiliar al Balboa y luego invitar al Once Municipal, para complementar los 10 planteles que por entonces competían en la liga mayor.Fernando Alas, presidente del Chalatenango, aseguró que como plantel afiliado a la primera categoría cumplieron con el pago de la fianza, pero el dirigente no pudo dejar en claro si lo hicieron en el espacio requerido."Yo lo único que puedo decir en ese tema es que el Chalatenango ha presentado su fianza, al igual que los demás equipos. La fianza fue presentada, yo no veo cuál es el problema. Pero no se puede decir que este caso se parece al del Atlético Balboa. No es que queramos evadir esto. La fianza ha sido admitida", apuntó Alas, en plática con EL GRÁFICO.El directivo del conjunto chalateco aseguró que están preparados para cualquier litigio y así poderse mantener en primera división."Yo soy amante de lo correcto y de lo recto. Yo no veo sentido en esto para estar averiguando quién fue primero, si el huevo o la gallina. Estamos preparados para lo peor y no para lo mejor", apuntó.