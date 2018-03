Chalatenango no se presentó a inscripción

Chalatenango fue el único de los 12 equipos de la primera división que no se presentó entre jueves y viernes para realizar la inscripción federativa para la próxima temporada.Hoy finalizó el tiempo requerido para presentar la documentación que les permitiera obtener la inscripción federativa para todos los equipos que componen las tres ligas profesionales de nuestro balompié y en ese término el plantel chalateco no alcanzó a presentar ante el departamento jurídico ni sus requisitos de inscripción ni el comprobante de pago a favor de los 22 jugadores y cuatro miembros del cuerpo técnico del equipo norteño, deuda por la cual está demandado ante la FESFUT.Francisco Peraza, dueño de la franquicia de Chalatenango ante Gobernación, externó que “(pagar) para hoy era difícil, ahora será el comite ejecutivo de la FESFUT el que determine el futuro de Chalatenango, esperaría lo que ellos dispongan, nosotros habíamos solicitado prórroga para inscribirnos y entiendo que la negaron.Mientras que los 11 equipos restantes de la liga mayor sí presentaron sus respectivas documentaciones pero 10 de ellos lo hicieron de forma incompleta por lo que deberán anexarlos entre lunes y martes próximo a fin de obtener su inscripción federativa ya que Alianza fue el único equipo que pudo pasar el filtro federativo y su gerencia deportiva ha sido citado el próximo martes por la mañana para saber si no hay algún documento pendiente que presentar a fin de obtener ese día su certificación de inscripción.“Gracias a Dios se logró superar las seis formas requeridas y la documentación del equipo ha sido recibido y quedado en depósito para su respectiva revisión. Espero que el martes que he sido citado puedan decirme si todo está completo para recibir la certificación que Alianza ha recibido su inscripción federativa”, declaró Edwin Abarca, gerente albo.El Secretario General de la FESFUT, Luis Pérez, afirmó telefónicamente que “los equipos de la liga mayor que se presentaron a dejar la documentación requerida para obtener su inscripción federativa no lo hicieron de forma completa, hubo cosas deficientes en la documentación presentada, las cosas que prevalecieron fue en el contenido de contratos de jugadores y algunas constancias de sus respectivas personerías jurídicas, aclaro que todas esas cosas son subsanables, cada equipo deberá pagar la multa respectiva ($250) para que la próxima semana puedan completar la documentación pendiente.”