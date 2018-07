Chalatenango no mostró todo su potencial por culpa de la lluvia

Si en el Pasaquina había una tristeza por no ganar, el Chalatenango atesoró el punto pero quedó resignado que su juego se vio mermado por lo pesado del campo, producto de la lluvia.

El entrenador Ángel Piazzi felicitó a sus jugadores por el esfuerzo. "Vi bien al equipo. Rocca aprovechó una jugada estacionaria y definió. Fue el único extranjero en el once titular porque Villani está aclimatándose y por eso le costó este primer juego. Los otros dos extranjeros estarán pronto habilitados cuando reciban el CTI".

Para el timonel argentino el juego de su equipo tuvo un bache "con la tormenta ya no fue nada igual, no se permitía jugar buen fútbol, afectaba en la posesión y traslado del balón. En parte, eso nos vino a complicar. Pero en términos generales estoy muy contento por el ensamble colectivo. Es obvio que quería ganar pero el punto no es malo si sabes que lo no tuviste en la cancha más distante del país".

El defensa Héctor Cruz reconoció que "fue un partido sufrido que se terminó de complicar con la lluvia. Nosotros valoramos el punto como oro porque Pasaquina es un rival que merece respeto siempre y que quiso aprovechar el calor de La Unión. Chalatenango demostró que es un equipo aguerrido que tiene buen material humano".

Los Duros del Norte ya pasan esta página. Debutan con un punto pero deben salir a buscar los tres el sábado contra Firpo en el Sombrero.