Chalatenango no le teme al estadio Cuscatlán

Para Misael Alfaro, técnico del AD Chalatenango, el empate sin goles ante el bicampeón Alianza le brindó un sabor dulce, pese a que lo hizo jugando en casa ante un público que alentó al plantel morado, pero que no fue capaz de romper el 0-0 en 90 minutos.

"Nos vamos satisfechos del empate porque se hizo ante un gran rival, el mejor equipo que hay en el país y eso hace meritorio el empate", aseguró Alfaro al final del partido.

Pese a que vivió con intensidad el encuentro, Alfaro admitió que "el empate no fue fácil, el partido no fue fácil. Pese a ello siento que dominamos en algunos momentos del partido y generamos llegadas a gol. Hace una semana este equipo vino acá y nos ganó el juego. Alianza jugó con sus titulares y eso no hay que olvidarlo, por eso el empate es meritorio, por lo hecho en la cancha ante un rival que posee una mejor plantilla que la nuestra".

"Propusimos también, tuvimos ocasiones de gol que lastimosamente Ramiro (Rocca) no concretó, le propusimos al Alianza y con esa idea iremos el domingo al Cuscatlán, a proponer nuestro fútbol como lo hicimos esta noche en casa", admitió.

"Lastimosamente perdemos a Boris (Morales) por lesión. No creo que podamos recuperarlo a tiempo. Queda poco para trabajar y estamos aún en proceso de recuperar a otro jugador, pero iremos a la capital a buscar ese boleto a semifinales. Tenemos derecho a soñar y qué mejor hacerlo ante el mejor equipo del país", sentenció.