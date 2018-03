Chalatenango, la incertidumbre para el sorteo de la primera

El gerente de la primera división, Eliseo Juárez, confirmó que este miércoles se realizará el sorteo para conocer el orden en que cada uno de los 12 equipos enfrentará de las 22 jornadas de fase regular del Apertura 2017. Según Juárez, la cantidad de miércoles que se ocuparán para la primera ronda de la competencia quedará definida en las próximas horas.Pero no todo es en marcha ágil en la liga de privilegio. Habrá un sorteo con la incertidumbre del caso de Chalatenango, que ahora no tiene presidente, luego de la renuncia de Fernando Alas.Por esa razón es que no ha habido presencia de la dirigencia del plantel norteño en las audiencias programadas por el jurídico de la FESFUT, para darle salida a las demandas que los futbolistas de ese plantel interpusieron en el torneo anterior. Hasta ahora, no hay certeza sobre si el plantel norteño tendrá el visto bueno de FESFUT para participar en el torneo que se avecina.Por su parte, Santa Tecla, último campeón nacional, está listo para abrir en su casa el Apertura 2017. Es un derecho que le ortogan las bases de competencia por haber ganado el título en el torneo anterior.