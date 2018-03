Chalatenango incumplió con pago de deuda a jugadores

El Chalatenango incumplió el acuerdo de pago con 11 de los 24 jugadores del plantel que demandaron al equipo por deuda salarial y solo resta esperar una audiencia más de controversia en el Tribunal Arbitral de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para conocer posteriormente el fallo sobre el caso.El 31 de mayo, Fernando Alas, presidente del equipo, debía cancelar la deuda de más de tres meses de salario con dos jugadores del equipo; mientras que el 12 de junio debía abonar el pago a nueve jugadores más. En ambos casos el pago no llegó y Alas renunció a la presidencia del equipo morado el mismo 12 de junio.La salida de Alas no afecta el proceso, según explicó el abogado de los jugadores, Douglas Portillo, porque pese a que Alas fue quien asumió la responsabilidad de pago en la audiencia conciliatoria, la demanda es en contra de la institución.“Tenía que cancelar (12 de junio) a nueve jugadores el valor acordado en la conciliación, pero no fue así. Presenté un escrito por cada jugador ante el (Tribunal Arbitral) para que siga el proceso. Después de haber tomado opción de conciliación se suspende (el proceso), se toma el acuerdo y se espera que se cumpla, pero si no se cumple la conciliación (pago), se sigue con el proceso normal, es decir que tendremos una audiencia de controversia. Se realizará la próxima semana y en ella pediré todo lo que había solicitado desde un inicio. Lugo hay que esperar la sentencia del comité de arbitraje”, explicó Portillo.Con los restantes once jugadores, el equipo norteño debe cancelar la deuda salarial el próximo 20 de junio. “Ahora quien tendría que responder es el señor Francisco Peraza (representante del equipo)”.ASUME RESPONSABILIDADFrancisco Peraza, apoderado legal del equipo, admitió que deben responder por la deuda de los jugadores y que ya está al tanto del proceso.Expuso que “en vista de la noticia de que Fernando Alas renunció, se están haciendo las gestiones necesarias para solventar esta situación, y le pido a los jugadores que han demandado que tomen consideraciones, ya que la persona que incumplió (Alas) ha renunciado. Quiero que los jugadores entiendan, buscamos la gente que nos ayude y apoye. Hago gestiones para pagar”.Peraza, quien está inhabilitado por la FESFUT para ejercer actividades relacionadas al fútbol desde septiembre de 2016, dejó en claro que la categoría no está en venta y que solo se buscan nuevos administradores.Sin embargo, los postulantes deben cumplir con tres requisitos: “que el equipo siga jugando en el departamento, que se siga llamando CD Chalatenango y que no cambie los colores. Cualquiera lo puede comprar con estos requisitos”.