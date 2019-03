Chalatenango espera solventar deuda con el plantel esta semana

El presidente del AD Chalatenango, Rigoberto Mejía, indicó la noche del sábado que espera solventar la deuda de dos meses con el plantel esta semana, luego de que Misael Alfaro, timonel norteño, anunciara un paro de labores.

"He visto las declaraciones del profe Misael Alfaro hechas en medios de comunicación, las cuales me parecen inadecuadas, porque este día (sábado) se les informó de cómo se iban a solventar las deudas. Desde la semana pasada venimos ofreciendo un porcentaje de pago el cual no fue aceptado", señaló Mejía al respecto en sus redes sociales.

Los tuits de Rigoberto Mejía, presidente del Chalatenango.

Horas antes de las afirmaciones de Mejía, el DT Misael Alfaro declaró que el equipo no volverá a los entrenamientos esta semana hasta ver solventada la deuda salarial.

"Son dos meses y esperamos que se solvente pronto, que se acerquen los directivos, no vemos a nadie", reclamó Alfaro, a la vez que denunció una situación complicada para sus pupilos, principalmente los extranjeros, de los que denunció que incluso "llegaron tres días sin comer (a los entrenamientos)".

Sobre el impago, Mejía reiteró que "esta semana se solventarán las deudas, tal como se les explicó a todos los jugadores y cuerpo técnico".

PAGOS ATRASADOS

De acuerdo al representante del equipo chalateco ante la Primera División, Kelvin Rivera, la situación se complicó debido a que Mejía estuvo indispuesto tras una cirugía y eso no permitió solventar papeleos con algunos patrocinadores y también se esperan desembolsos.

"No se recibe pago parcial (por parte del plantel), que es el que hemos recibido con las taquillas, y estamos esperando algunos proveedores para hacer un pago total, que es lo quiere el equipo", indicó.

"Hay necesidades y se han hecho varios gastos con el equipo, más la dificultad de que la afición no ha respondido de la manera que se esperaba para solventar los gastos que hemos tenido en el torneo", añadió Rivera.

Sobre las opciones de pago que ofrecieron a la plantilla en días anteriores, expresó que "se ha contado con una cantidad de dinero parcial, el profesor (Alfaro) y los jugadores dijeron que querían una cantidad total del pago. Se pudo solventar de forma parcial".