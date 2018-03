Chalatenango empata con el Sonsonate y suma 10 partidos al hilo sin ganar

#LMF | @italohdez nos comparte este video sobre la poca afición presente en el estadio Gregorio Martínez para el #Chalatenango-#Sonsonate. pic.twitter.com/6EfsAcGHPg — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 15, 2017

CHALATENANGO. El estadio Gregorio Martínez albergó esta noche el primer partido de la jornada 14 del torneo Apertura 2017, entre los equipos Chalatenango y Sonsonate.El equipo local salía obligado a ganar ya que no suma tres puntos desde el 19 de agosto de 2017, cuando venció al Firpo 2-1.Por su cuenta, el Sonsonate, llegaba con el reto de sumar su primer victoria fuera de casa en el certamen.“El Sonso” camina en el noveno puesto; mientras que “el Chalate” es el último.Empatar en el octavo lugar al benjamín Audaz (16 puntos) era cuanto menos el reto del Sonsonate. Salir del último lugar, era el anhelo del Chalatenango.CHALATENANGO: Salinas, Palacios, Granados, Parada, Landaverde, Angulo, Molina, Alvarenga, Ulloa, Hernández, Otero.SONSONATE:Hernández, Carrillo, Calderón, Portillo, Torres, Gómez, Barahona, Mira, Alcaraz, Dos Santos, Polo.El encuentro comenzó bastante frío. Un par de tiros desviados del arco de Henry Hernández fueron lo más destacado hasta el minuto 24, cuando Henry Alvarenga devoró terreno, encaró marcas y sacó un zurdazo sobre el arco cocotero, pero su remate se fue desviado.La asistencia al estadio no ha sido la mejor. Mira cómo está de vacío el estadio Gregorio Martínez:Sobre la media hora, el encuentro no dejaba de ser tibio. El pelotazo estaba presente y las llegadas de peligro se limitaban a decididos, pero lejanos disparos a puerta.Zé Paulo, del Sonsonate, fue protagonista de una de esas jugadas sobre los 32 minutos. Recibió por delante del medio campo, se perfiló de derecha y golpeó el balón de derecha, pero muy elevado de la portería de Dennis Salinas.La propuesta chalateca siguió fortaleciéndose hasta el punto de romper la zaga cocotera. Un centro desde la izquierda al centro del área visitante fue cabeceado a las redes por Manuel Otero para el 1-0 a favor del Chalatenango.Con el resultado parcial, el equipo morado estaba logrando el acometido de salir del sótano, situación que debería cuidar para evitar el fiasco en la segunda parte.El Sonsonate inició con mucha fuerza y sed del empate la parte de complemento. Sobre los 67 minutos estuvo cerca de lograrlo cuando Zé Paulo prolongó un balón desde la derecha a segundo poste, pero un compañero, a puerta vacía, no pudo cerrar oportunamente.Finalmente, al primer minuto del tiempo agregado, llegó el empate a través de Armando Polo por la vía del penalti.