Chalatenango, el primer equipo elimando del Apertura: "El equipo juega bonito, pero no juega bien"

Al caer por 1-2 ante Firpo en el estadio Gregorio Martínez, el Chalatenango automáticamente quedó eliminado del Apertura 2020, luego de no contar con posibilidades matemáticas para clasificar a los cuartos de final.

Las primeras conclusiones sobre la eliminación y del partido fueron hechas por el técnico costarricense de Chalatenango, Ricardo Montoya, quien fue autocrítico con su plantel.

"Chalatenango es un equipo que juega bonito, pero no juega bien. Son dos cosas diferentes en el fútbol. Nosotros no jugamos bien, por qué, porque no tenemos efectividad y no defendemos bien. Un gol de pelota parada que lo hablamos desde el jueves...", dijo Montoya en sus declaraciones a la prensa.

"El jugador se desconcentra, se van todos, quedamos un dos contra uno, una pelota frontal, fue un tiro libre de nosotros que terminó en gol en contra", añadió sobre los problemas que identificó en el funcionamiento del equipo.

HABRÁ CAMBIOS

Ya eliminados del torneo, Ricardo Montoya anunció que para el próximo año habrán muchos cambios en el plantel. Aseguró que fue contrato pensando en el 2021, sin embargo, su intención fue siempre clasificar al equipo a la siguiente ronda.

"Honestamente, yo vine para el 2021, simplemente anticipamos las cosas que este equipo necesita, obviamente yo quería meter al equipo a la liguilla", dijo.

"Aquí habrán cambios, ya lo digo y la junta directiva ya lo sabe", enfatizó.

MALA RACHA

Chalatenango fue eliminado del Apertura 2020 luego de registrar una racha negativa de 13 partidos sin ganar, empatando al final en siete ocasiones y perdiendo seis.

Tras separar del cargo a Juan Ramón Sánchez, el equipo norteño todavía tenía opciones de clasificacar a cuartos, sin embargo, el equipo agravó sus crisis y obtuvo cuatro derrotas consecutivas.