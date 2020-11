Chalatenango completó su cuota de foráneos

El defensor costarricense Sergio Gabriel Córdoba será el cuarto y último refuerzo del Chalatenango para lo que resta del torneo Apertura 2020.

El defensor de 26 años quien además puede ejercer las funciones de contención arribará esta tarde al país para incorporarse a partir de mañana a las labores del equipo norteño que maneja el izalqueño Juan Ramón Sánchez.

Su arribo al equipo norteño ha sido gracias a la gestión realizada por el costarricense Ricardo Montoya quien antes trabajó como analista del técnico colombiano Eduardo Lara a través de su agente, Simone Ghirlanda, de PAC.

"Estoy muy motivado, es una enorme oportunidad la que tengo para proyectarme fuera de mi país, espero llegar a El Salvador este miércoles por la tarde y entiendo que me presentarán a partir de mañana cuando entrene por primera vez", aseguró el mediocampista nacido en las canteras del deportivo Saprissa desde el 2011.

Córdova Mejía ha realizado la función de volante de marca aunque se ha movido también dentro de la cancha como zaguero central.

Soy volante de marca, es la posición en que he jugado en todos los equipos que he jugado en Costa Rica, vengo del Jicaral y ahora tendré mi primera experiencia fuera de Costa Rica", indicó el jugador quien posee más de 100 partidos en primera división en su natal Costa Rica desde el 2013.

Sobre su labor en suelo tico, el nuevo refuerzo de los chalatecos admitió que "he sido seleccionado nacional tanto en selecciones menores como con la selección mayor cuando estaba al frente el profesor Óscar Ramírez como técnico", confesó. "Soy un volante de marca por naturaleza pero también me desenvuelvo como zaguero central, es una oportunidad enorme, trataré de apoyar al equipo", acotó.

Córdoba tendrá su primera experiencia fuera de la liga tica, algo que el propio jugador explica el porqué no lo hizo antes.

"Creo que no había tenido oportunidad de salir de Costa Rica por el tema de falta de un agente que me ayudara en ese tema, ahora he logrado esa oportunidad y deseo aprovecharlo al máximo", resumió. "He platicado con el presidente y el gerente del equipo, siento que será hasta mañana (jueves) que tendré la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico y conocer a mis nuevos compañeros", indicó.

REFERENCIAS

Sobre el fútbol salvadoreño, Córdoba Mejía confesó que "he visto los partidos del equipo y la verdad hay que ajustar detalles para no perder puntos como lo ha sufrido", aseguró el jugador en alusión a la derrota que el equipo norteño sufriera a manos de Atlético Marte por 3-2 en el Cuscatlán cuando los morados ganaban 0-2.

"Tengo buenas referencias de El Salvador, muchos ex compañeros me han hablado bien, he platicado con Léster Blanco y me ha hablado bien de su fútbol, voy con toda la convicción para aportar", destacó el jugador conocido en el ámbito futbolístico como "el Checho" Córdoba.

"Me conocen el fútbol de Costa Rica como "el Checho", es un sobrenombre que me pusieron en las divisiones menores cuando estaba en Saprissa, es una manera de cómo le dicen a las personas que se llaman Sergio", indicó.