Chalatenango canceló multa en la FESFUT

Chalatenango canceló esta tarde la multa de $3 mil dólares que el Comité Ejecutivo de FESFUT les impuso el pasado lunes por haber pagado de manera extemporánea la fianza requerida para participar en el Clausura 2017.

La dirigencia norteña tenía hasta mañana por la tarde de plazo para hacer efectivo dicho pago so pena de no ser inscrito para participar en la recta final de la temporada 2016-2017.

"Chalatenango ha cancelado esta tarde la multa que la FESFUT nos impuso por haber pagado tarde la fianza, esa era la consigna que se tenía para esta tarde", aseguró Jesús Soriano, vicepresidente y único dirigente presente está tarde en el entreno de los blanquivioletas en el estadio "Gregorio Martínez" en Chalatenango.

Pese a ello, Chalatenango aún no puede obtener su derecho de participación en la liga si no logra obtener conciliar a más tardar este viernes por la tarde con el zaguero Luis Ascencio, único jugador de los seis que demandaron a los norteños la semana anterior a fin de obtener el finiquito federativo donde hace constar que la dirigencia no adeuda salarios a su plantel.

"La intención nuestra es conciliar antes del plazo que tenemos, entendía que se buscaba reunirse hoy con el jugador para alcanzar un acuerdo de pagó pero desconozco si se logró reunir con él" aseguró Soriano sobre el tema.

"Nuestra intención es arreglar esto y poder jugar el domingo acá ante Isidro Metapán", aseguró.

Chalatenango jugará este jueves a las 3 de la tarde un amistoso ante Atlético Comalapa de la segunda división en el marco de las fiestas patronales de la población chalateca.