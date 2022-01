Chalatenango busca su primera victoria del torneo ante Metapán

Chalatenango alista los últimos detalles para visitar el estadio Jorge ‘Calero’ Suárez este sábado para medirse a la escuadra de Isidro Metapán.

Los dirigidos por el técnico Erick Dowson Prado quedaron en deuda en su debut al empatar sin goles ante Atlético Marte en un encuentro con pocas oportunidades para cada bando.

"Hicimos cosas interesantes, tuvimos más ocasiones que ellos, ahora nos toca corregir, recuperar algunos jugadores porque tuvimos ausencias muy importantes, pero hay conclusiones positivas y algunas negativas", comentó el técnico de Chalatenango.

Hay que mencionar que, los tres refuerzos extranjeros del equipo morado ya vieron minutos ante marte dónde aparecen: Carlos Salazar, Héctor Rentería y Dieter Vargas. Lamentablemente Rentería vio la tarjeta roja en el juego contra el equipo carabinero por lo que será ausencia en los siguientes encuentros ante Metapán y Alianza.

"Muy bien con Dieter Vargas y Carlos Salazar, realmente en el poco tiempo que tienen han entendido muy bien la idea. Con Héctor Rentería no me voy contento, no podemos cometer una falta de ese tipo, habrá que hablarlo, creo que el ímpetu hay que controlarlo", expresó Prado.

Hay que mencionar que, este miércoles se oficializó el fichaje de Denis Pineda con el equipo norteño. El extremo izquierdo llegó a un mutuo acuerdo para finalizar su contrato con FAS y se convirtió en el último refuerzo de los alacranes de cara a la segunda fecha del Clausura.

Cabe destacar que, el último gol de Denis Pineda en la liga mayor fue precisamente ante Chalatenango en el estadio Gregorio Martínez cuando FAS logró la victoria a domicilio en la primera vuelta del torneo Apertura 2021.

Un dato para remarcar es que Chalatenango ha logrado triunfar las últimas dos veces que ha llegado al recinto deportivo de Metapán por lo que ya saben que es conseguir los tres puntos en el engramillado occidental.