Chalatenango logra su primera victoria a costa del Pasaquina

En el libreto se esperaba que el Pasaquina sacaría máximo provecho de su localía y de la irregularidad mostrada por el cuadro norteño en el Clausura 2018, pero sobre el césped de la cancha San Sebastián el Chalatenango dio la primera sorpresa de la fecha al traerse los tres puntos de La Unión con una victoria de 2-0, en el partido que abrió la fecha 4 del torneo Clausura 2018.

El cuadro chalateco dio el primer golpe justo antes de irse al descanso cuando Bladimir Díaz recuperó un balón y enfiló al área para marcar el 1-0 en una acción de mucha garra.

El delantero colombiano acaparó la atención entre semana por unos comentarios fuertes contra un grupo de aficionados norteños, pero ayer debió dar una disculpa y el equipo le impuso una sanción.

El técnico William Renderos Iraheta descifró mejor un duelo parejo e intenso ante un Pasaquina que no tuvo buena sincronía en el medio campo y pagó caro las desconcentraciones en la zona baja.



En el primer tiempo, el cuadro norteño también tuvo dos buenas llegadas sobre la portería unionense y una de estas fue un remate de cabeza del colombiano Carlos Angulo.

El marcador volvió a moverse al minuto 56 con la anotación de Carlos Zamora y contra todo pronóstico el cuadro norteño ganaba por 2-0 al Pasaquina, equipo que presumía de la solidez en este escenario.

El Pasaquina reaccionó hasta la recta final del partido al obtener un penalti tras una falta sobre Nicolás Muñoz al minuto 89. El panameño, refuerzo para este torneo de los unionenses cedió la pena máxima a su compañero Isidro Gutiérrez, quien no pudo vencer al portero William Torres.

El Pasaquina aspiraba a romper la racha de dos empates en fila, pero quedó en dueda con su afición.

Por su parte el cuadro chalateco registra su primera victoria luego de un mal comienzo en el que tuvo dos derrotas y un empate.

"No encontramos el camino, ellos estaban bien parados atrás y no nos dejaron espacio. Nos agarraron en un mala tarde. Uno siempre busca ganar, pero esto es fútbol y por más que intentaramos no íbamos a llegar nunca. Este grupo tiene capacidad para levantarse", dijo el técnico del Pasaquina Manuel Carranza Murillo.