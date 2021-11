Chalate reaccionó en lo último

El Chalatenango fue de los mejores equipos en el cierre de la fase regular con su sprint alcanzó la clasificación a los cuartos de final. Desde su última derrota, en la jornada 16 ante el Firpo, los norteños suman cuatro victorias y dos empates para tener los puntos necesarios.



En esta buena racha, los del norte derrotaron al Once Deportivo, Jocoro, Municipal Limeño y Metapán; y empataron con el Águila y FAS. Puntos vitales en un cierre de campaña que les permite llegar con la moral alto a los cuartos de final. En esta instancia, el cuadro morado enfrentará al vigente campeón, el FAS, y aseguran llegar con las armas para dar pelea.



“Estoy contento y agradecido con Dios por la oportunidad y sobre todo por un grupo humano que hemos encontrado (en el equipo), un grupo humano muy capaz y muy inteligente, son ellos los hacedores de esta historia pero no queremos conformarnos, queremos seguir luchando”, comentó Erick Prado, entrenador del Chalatenango.



El goleador de los morados es el jamaicano Kemal Malcolm, quien con sus nueve tantos fue crucial para que el equipo tuviera esa racha importante y decir presentes.



A dar pelea

“Es temprano para hablar de FAS, para nosotros más que otra cosa, es una motivación estar en esta ronda”, aseguró Prado tras consumar su clasificación.



Aún así, destacó que es importante el buen ritmo del equipo en esta recta final. “Nos han pasado factura muchas lesiones, tenemos que pensar de cara al próximo torneo en ese tema y el equipo ha hecho un gran esfuerzo para estar acá”, agregó.



Durante la fase regular, el Chalatenango enfrentó en dos ocasiones a los tigrillos, su rival en turno, y tuvo un balance de un empate (en el Quiteño de 1-1) y una derrota en casa (1-2). Si bien no pudieron contra los santanecos, todo el plantel es consciente que aquí empieza un nuevo torneo y tienen la oportunidad de llegar lejos.