Chago: el futbolista salvadoreño y repartidor de pan francés de Ilopango

Jugar fútbol y vender pan francés es parte de la vida de Erick García, mejor conocido como “Chago”, un salvadoreño de 23 años residente en el municipio de Ilopango y que divide su rutina diaria entre los arduos entrenamientos por la mañana en la cancha Azteca de la colonia Santa Lucía y la exigente venta de pan francés por las tardes en las comunidades 3 de enero, sector B, California 3 y la Santa Lucía, siempre en el mismo municipio.

Erick García juega en el AD Ilopango de la liga aficionada. Entrena durante las mañanas en la cancha Azteca de la colonia Santa Lucía de Ilopango para en la tarde repartir pan francés. Foto: Carlos Cárdenas, El Gráfico.

Cada mañana, Erick se levanta desde muy temprano para asistir a sus entrenamientos en la cancha Azteca de la colonia Santa Lucía con el AD Ilopango, uno de los equipos más fuertes de la liga aficionada. Su trayectoria se resume en haber pertenecido al proyecto FESA por algunos años, también fue parte de las inferiores de FAS y hasta hace un par de años estuvo compitiendo en la segunda división profesional con los equipos CD Ilopaneco e Ilopango FC.

VIDEO REPORTAJE

Erick empezó a jugar desde los cinco años y su sueño como cualquier futbolista es llegar a la primera división. “Mi sueño como futbolista es jugar en primera división, le doy gracias a Dios porque me tiene aquí, yo he sido un muchacho que desde pequeño me ha gustado el fútbol y gracias a ello he luchado y Dios me ha premiado. He jugado en segunda y no pierdo la fe de que un día estaré en primera división”, dice Eric García.

Erick García, jugador del AD Ilopango de la liga aficionada (azul y negro) disputa un balón durante un partido ante Juventud Olímpica en la cancha de Cumbres de Antiguo Cuscatlán. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico.

SU OFICIO

Desde hace seis años, incluso desde antes que el fútbol le diera de comer, Erick encontró una forma de llevar sustento a su familia: vender pan francés. “Un amigo me enseñó y me dijo que si quería vender pan y así empecé. Llevo seis años vendiendo”, cuenta el emprendedor.

Cada tarde, como a eso de las 3:00 p.m. y luego de recuperar fuerzas tras su arduo entreno matutino, Erick recorre con su bicicleta las diferentes colonias en los alrededores de la Santa Lucía con el único objetivo de llevar el pan hasta la puerta de sus clientes y así asegurar el sustento diario a su esposa e hijos.

Erick García conduce su bicicleta durante el inicio de su recorrido para vender pan francés y quesadillas en los alrededores de la Santa Lucia en Ilopango. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico.

“Tengo dos hijos a los cuales mantengo. Dios me da fuerzas porque no es fácil venir al entreno en la mañana, levantarme, alistarme para venir acá, alistar las cosas de la casa con mi esposa y mis hijos. Después del entreno solo llego, me alimento bien, medio descanso un poco y salgo a vender pan. Como a las 6:00- 7:00 de la noche llegó a la casa con algo de sustento para mantener a mi familia”, explicó.

Erick García deja su bicicleta para empezar a repartir pan en las entrellas calles de polvo de la colonia 3 de enero en Ilopango. Durante su trayecto carga con las manos y boca el pan y las quesadillas. Foto: Carlos Cárdenas, El Gráfico.

EJEMPLO A SEGUIR

Tanto en las canchas como fuera de ellas, Erick es visto como un ejemplo de esfuerzo y superación. Entrenadores y compañeros de equipo dan fe de la dedicación y esfuerzo de “Chago”.

“Hoy por hoy Erick es todo un ejemplo a nivel del municipio de Ilopango, yo creo que él es un jugador y una persona que tiene que ser reflejo de muchos que por ahí se estancan diciendo que no tienen condiciones para salir adelante. Es de admirar el sacrificio que hace Erick”, dijo Óscar Jiménez, quien es el entrenador del AD Ilopango y ex seleccionado.

Erick García entrega pan francés a una clienta de la colonia 3 de enero en Ilopango. Foto: Carlos Cárdenas, El Gráfico

Los compañeros de equipo admiran a “Chago” por su sacrificio y constancia. “Es un gran futbolista, un gran compañero, siempre apoya, se sacrifica mucho y siempre ve la forma de salir adelante y ser mejor cada día. Aparte de acá se dedica a su venta de pan para llevar el sustento y eso habla bastante bien de él”, expresó Romell Archila, compañero de equipo.

Asimismo, clientes y amigos también hablaron del joven que desde niño ha luchado por salir adelante. “Yo lo admiro bastante porque él es un joven trabajador. Lo admiro porque anda buscando el pan de cada día para él y su esposa, sus niñas, es un joven que puede servir para otro joven en no andar por los malos pasos para ganarse el pan de cada día. Nosotros aquí los admiramos mucho”, dijo Evelia Castellano, una cliente de Erick.

Eric García al finalizar su recorrido de la venta de pan francés y quesadillas en la colonia 3 de enero en Ilopango. Foto: Carlos Cárdenas, El Gráfico.

“Para mí ‘Chago’ es una buena persona, nos conocemos desde mucho, se rebusca, lo vemos jugar en las canchas de aquí y siempre lo he conocido como una buena persona. Lo admiramos mucho. Aquí la gente lo apoya bastante y para nosotros es un buen jugador, toda la gente subimos a verlo siempre. Somos clientes, amigos, porque sabemos que su sueño es ser futbolista”, expresó José Esquina, un amigo de infancia de Erick.

El objetivo de Erick es volver al circuito de plata el siguiente torneo para cumplir su sueño. “Siempre les digo a mis compañeros que sigan adelante, que todo se puede en esta vida a pesar de lo que estamos viviendo, pero con esfuerzo lo vamos a lograr”.concluyó Erick.