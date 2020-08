Ceviches y pan dulce, la oferta de Óscar “Pelada” Acevedo

La venta de pan dulce y ceviches se convirtió en la principal fuente de ingresos económicos de Óscar Acevedo, reconocido futbolista de la segunda división, que sueña con dar el salto a la primera división y vestir la camisa de la selección.

Desde mediados de marzo, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) canceló el fútbol profesional ante la pandemia provocada por el coronavirus y Acevedo dejó de recibir salario con el Ilopaneco, equipo de la segunda división.

Pero Acevedo no se quedó de brazos cruzados y emprendió junto a su familia con la venta de pan dulce de lunes a viernes y los fines de semana, ceviches a domicilio.

Expuso que “esta pandemia afectó a muchos futbolistas, muchos nos mantenemos (exclusivamente) por los salarios del fútbol, la pandemia fue un golpe duro. En mi caso, encontré una alternativa con mi familia, pusimos un negocio de venta de ceviches, mientras que por la semana vendemos pan dulce”.

Todas las tardes, Acevedo se ubica a la entrada de la colonia La Chacra, San Salvador, para vender pan dulce. Es un especialista elaborando budín que también vende con mucha amabilidad a la clientela “vendo pan dulce de lunes a viernes, en la entrada de la colonia, vendo donas, cemita, peperechas, pastel de piña y hacemos budín”, expuso.

Los fines de semana, se dedica a la venta de ceviches a domicilio en San Salvador. Ceviches Pelada es el nombre de su emprendedurismo (es conocido como Pelada en el fútbol de la segunda división), dijo que “ofrezco ceviche con servicio a domicilio los fines de semana, vendemos camarones en salsa rosada, ceviche de camarón, de concha. Publico la información en Facebook, la pandemia nos vino a afectar y por eso puse este negocio”, detalló.

NUEVOS RETOS

Óscar Acevedo finalizó contrato con el Ilopaneco tras el Clausura 2020 y todavía no define si renovará con este equipo para el siguiente torneo.

Acevedo sueña con dar el salto a la liga mayor, su objetivo es destacar, para luego ser convocado a la Selecta. Sabe que es un reto complicado, pero aseveró que el fútbol le enseñó a ser disciplinado y “perseverancia para nunca rendirme”, sostuvo.

Hace 12 años, comenzó su carrera con el Turín en la liga aficionada, logró el ascenso a la tercera división y luego a la segunda división. Partió al Independiente de la liga de plata en el año 2014.

También jugó con el San Pablo Municipal y desde el año 2015, juega con el Ilopaneco “el fútbol me ha dejado bonistas experiencias, lecciones en la vida. Falta llegar a la primera división y vestir la camisa de la selección, esos son mis sueños en el fútbol”, enfatizó.

“Me ha faltado un poco de ambición y oportunidad porque la he buscado; pero siempre hago la lucha, no me daré por vencido hasta lograrlo. Este año por la pandemia no pude ir a pruebas a equipos (de la primera división) pero en el siguiente espero tener la oportunidad”, concluyó el futbolista de 24 años de edad.