César González ya no jugará con Firpo

César González, volante venezolano del Luis Ángel Firpo, indicó que ya no será parte de los encuentros que dispute su equipo en este Apertura 2017, por decisión propia, apenas 24 horas después de que él y otros dos extranjeros no fueran convocados ante el FAS.

EL GRÁFICO consultó al suramericano si él u otros jugadores del plantel fueron separados del equipo y éste confesó que "a mí no me han dicho nada, yo tomé la decisión de no jugar más".

González dijo que "por decisiones encima del mismo cuerpo técnico él ya no será tomado en cuenta, pero que no le han informado y por eso él decidió dar el paso al costado, aunque se mantendrá en los entrenamientos. "En realidad los directivos no quieren que juegue más", dijo.

Sobre el caso del panameño Nicolás Muñoz y el también venezolano Pierre Pluchino, que tampoco aparecieron en la nómina de jugadores convocados para el choque ante FAS, dijo que desconoce la decisión que ellos tomarán.

"TENEMOS 25 JUGADORES"

EL GRÁFICO contactó al entrenador del Firpo, Eraldo Correia, para consultarle si fue decisión técnica o si él ya tomó en consideración separar a los jugadores para el resto del certamen. Lo negó.

"Mañana (lunes) hay entreno a las 3:00 de la tarde, no pasa nada, son cosas que suceden. Acabamos de jugar en Pasaquina (la fecha 18) y quedamos cero a cero; hay un plantel de 25 personas, hay muchos jugadores y hay que darle oportunidad a la 'cipotada'. No es nada de otro mundo, no hay nada grave", valoró el estratega brasileño.

"Tuvimos una semana irregular, sin muchos entrenos, por situaciones que pasan en varios equipos, decidí hacer cambios y también voy a hacer cambios este miércoles (ante Dragón)", expresó.

Correia afirmó que no ha dejado fuera a nadie y que "quiero conocerlos a todos", y a la vez se refirió al caso de González.

"Si él no está dispuesto a jugar es problema de él. Es muy bueno y él sabe que puede ser parte del juego. Eso sí, el entorno no solo del futbolista salvadoreño no es profesional, no es muy común. Pienso contar con ellos", comentó.

También indicó que el momento de evaluar quiénes siguen y quiénes se van será hasta el final del certamen. "Tengo que hacer una buena elección de personal y para ello debo verlos a todos", aseveró.

"Ya vamos pensando en el otro torneo, a ver quién seleccionamos y eliminamos. Después de una temporada desastrosa, no por culpa de los jugadores, hay que elegir bien a los jugadores y hay algunos que no han jugado todavía", añadió.