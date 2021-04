Cerrada lucha por el Hombre Gol de El Gráfico

El jamaicano Kemal Malcolm, atacante del AD Chalatenango, cerró la primera vuelta de la fase de hexagonales del torneo Clausura 2021 como líder de la tabla de goleadores con seis tantos y se perfila fuertemente como el candidato para llevarse la presea de El Hombre Gol que El Gráfico otorga desde el 2006 al máximo romperredes de la primera división tras culminar la fase regular del campeonato liguero.

A falta de cinco fechas para que se conozca al sustituto del panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz del Águila como campeón de goleo (quien aún no baja la guardia y se mantiene de escolta del atacante caribeño con cuatro goles), la pelea por el galardón la mantienen en primera instancia cinco jugadores, tres de ellos nacionales.

El atacante Craig Foster del AD Chalatenango sigue muy de cerca a su paisano y compañero de equipo con cinco goles, los mismos que suma el nacional Luis Canales de Luis Ángel Firpo, el colombiano Michel Mercado y el usuluteco Rodolfo Zelaya, ambos de Alianza.

“Me siento bien, muy agradecido por todo lo que estoy viviendo en Chalatenango; ser el líder de goleo por el momento es una prueba del trabajo que todos estamos haciendo, es un logro de equipo, no es individual ya que he tenido el apoyo de todos para poder marcar”, aseguró el ex atacante del Arnett Gardens de la liga profesional de Jamaica.

Malcolm cerró la primera vuelta de la fase 2 sin marcar tras el empate sin goles que firmaron ante Águila como locales, lo que permitió que dos jugadores más se sumaran al colombiano de Alianza, Michel Mercado y al otro atacante jamaicano de los norteños, Craig Foster, los nacionales Rodolfo "Fito" Zelaya de Alianza, autor de un golazo ante el Once Deportivo en el triunfo albo por 3-1 y Luis Canales de Luis Ángel Firpo, jugador que resultó ser la figura de la fecha 11 al anotar su segundo doblete de su carrera ante el Atlético Marte quien cayó de visita 5-0 ante los pamperos.

"Feliz y agradecido con Dios por estos momentos que estoy pasando. Ya son cinco los goles que he marcado en la liga, lo de ayer (domingo) fue muy especial porque es la segunda vez que anoto un doblete en mi carrera profesional y la verdad más feliz por el triunfo del equipo", afirmó el atacante de 24 años quien ha pujado fuerte para alcanzar su segunda presea de El Hombre Gol en su carrera tras ganarla en el 2018 con Atlético Marte colo campeón de goleo en segunda división.

"Estamos luchando por alcanzar ese y otros objetivos con Firpo. La verdad la lucha por el goleo está muy cerrada en este torneo, seguimos trabajando fuerte para lograr ganar ese trofeo, sé lo que se siente recibirlo tras lograrlo en segunda división y ahora mi objetivo es lograrlo en la liga mayor", aseveró el mayor de los hermanos Canales Belloso ya que su hermano menor juega para los colores de Municipal Limeño.

PUJA FUERTE

Atrás de los primeros dos lugares en la tabla general de goleo y mirando de reojo el liderato del jugador jamaicano, Kemal Malcolm, se ubican un total de seis jugadores que suman cuatro goles en 11 partidos disputados.

La tercera escolta del goleador blanquivioleta la encabeza el sonsonateco Irvin Herrera de Santa Tecla quien no anotó en el partido último de los periquitos ante Sonsonate, los aliancistas Marvin Monterroza que no anotó y el argentino Jorge Córdoba autor del primer gol albo ante los fronterizos de Ahuachapán.

También aparece en ese listado el opicano David Rugamas del Once Deportivo quien salió en blanco ante los aliancistas el domingo anterior, el colombiano Robinson Apunzá del Municipal Limeño y autor del gol del triunfo en casa ante el Isidro Metapán y el actual campeón de goleo de la liga mayor, el canalero Nicolás Muñoz de Águila que sigue en su etapa de recuperación tras sufrir el pasado miércoles una fascitis leve en su pie izquierdo que le ha provocado perderse las dos últimas jornadas de la liga , todos ellos con cuatro anotaciones.

Lista de goleo individual tras finalizar 11 jornadas del Clausura 2021.

JUGADOR Equipo PAÍS G

Kemal Malcolm Chalatenango. JAM. 6

Craig Foster Chalatenango. JAM. 5

Michel Mercado Alianza COL. 5

Rodolfo Zelaya Alianza ESA. 5

Luis Canales Firpo ESA. 5

Irvin Herrera Santa Tecla ESA. 4

Marvin Monterroza Alianza ESA. 4

Jorge Córdoba Alianza ARG. 4

Robinson Apunzá Limeño COL. 4

Nicolás Muñoz Águila PAN. 4

David Rugamas Once Dep. ESA. 4