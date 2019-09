Cerrada lucha por el Guante de Oro del Apertura 2019

El santaneco Óscar Daniel Arroyo, uno de los porteros del líder Alianza, encabeza la lista del mejor portero de la liga cuando estamos a dos jornadas para finalizar la primera vuelta del torneo Apertura 2019.

Los albos poseen la portería menos vencida con apenas seis goles permitidos gracias a las actuaciones de sus dos porteros titulares, el nacional Óscar Arroyo y el uruguayo-salvadoreño Víctor Rafael García.

Arroyo ha defendido la portería capitalina en cinco fechas donde solo ha permitido cuatro goles para un promedio de 0.80 goles por juego y dependerá si en la jornada 10 defenderá los cordeles de la portería blanca o lo hace su compañero de equipo para determinar si mantendrá el estatus de líder en la carrera por el Guante de Oro ya que podrían ser el propio Víctor García el que lo sustituya en el listado por tener por ahora un mejor promedio de gol permitido (0.50 dos goles en cuatro juegos) que el meta santaneco.

"Es una sorpresa en verdad conocer que por ahora estoy liderando la lista por el Guante de Oro. En verdad deseo tomar este hecho como algo secundario para mí no por la importancia que representa ganarse esa presea que ya mi compañero Víctor (García) lo ganó hace un año, si no que intento mejor concentrarme en mi labor, disfrutar los minutos de juego que estoy logrando en Alianza", confiesa el portero occidental.

Arroyo admite además que "sería bonito en verdad lograrlo, entiendo que aún no he logrado jugar la cantidad de partidos que se necesitan para obtenerlo pero seguiré en la lucha, disfrutando mis oportunidades de jugar y buscar llegar al final con Alianza como líder, es lo que tenemos todos en mente, el título bde campeón, lo individual llega por añadidura, lo importante acá es la labor de equipo", señaló.

PELEA CERRADA

Detrás de Arroyo se ubican tres porteros nacionales, Wilberth Hernández de FAS, Luis Contreras de Isidro Metapán, Daniel Gutiérrez de El Vencedor y un mexicano, el portero de Santa Tecla, Joel Almeida; todos con un promedio de un gol por partido, con la diferencia que Hernández lo ha hecho en siete partidos, Almeida en seis y el resto en cinco juegos.

"Me sorprende estar en la lista peleando de nuevo la presea porque no me había puesto a sacar números y no sé en qué lugar voy ni el porcentaje que he logrado ya que me he concentrado más en mi trabajo en pro del equipo" admitió "Pituka" Almeida quien obtuvo la presea otorgada por EL GRÁFICO en el Clausura 2018.

"Estar en esa lista me motiva mucho, saber que estoy dentro de la pelea por el Guante de Oro te anima. Sempre tratamos la manera de sobresalir y hacer bien las cosas. Gracias a Dios se están dando los resultados individuales y no grupales como nos gustaría pero esperemos de la mano de Dios todo salga bien", indicó Almeida.

"Contento por estar allí dentro de los mejores porteros de este torneo, el torneo anterior me fue bastante mal en lo personal pero en este torneo a Dios gracias, pero allí vamos, creo que en lo grupal somos el segundo equipo con la portería menos vencida, esto gracias a de Mario, del profe Chendo y del "Negrito" con quienes seguimos trabajando fuerte, creo que podemos hacer un buen torneo y esperar cerrar bien en la segunda etapa y entrar a la zona de clasificación que es lo que nos importa por ahora", destacó el portero titular de los Periquitos quien se ha alternado la portería tecleña con el usuluteco Mario González.

Por su parte, el portero Wilberth Hernández se ha metido de forma inédita en la lucha por el Guante de Oro gracias a su labor en la meta de FAS.

"Felicidad y emoción es lo que se siente al pensar que puedo ganar el Guante de Oro, consciente de que faltan muchos partidos y todo puede cambiar, y estar en segundo lugar, es un gran logro para mí", destacó el guardameta oriental.

"En torneos anteriores nunca estuve entre los porteros menos vencidos, y me hace sentir que todo mi esfuerzo vale la pena, a pesar de muchos obstáculos. Resaltar que esto no es una lucha individual, mis compañeros han luchado partido a partido conmigo", admitió el ex portero de Dragón y del desaparecido Pasaquina que acepta que la competencia por obtener la presea está dura.

"La competencia con los demás es difícil, porque se las cualidades y experiencia que poseen, pero con la ayuda de Dios espero mis objetivos los pueda lograr que son ganar el guante de oro y ser campeón con club deportivo FAS."

GUANTE DE ORO (HASTA FECHA 09)

NOMBRE EQU. PAÍS JJ. %

Óscar Arroyo ALI. ESA. 5 0.80

Wilberth Hernández FAS ESA. 7 1.00

Joel Almeida STE. MEX. 6 1.00

Luis Contreras MET. ESA. 5 1.00

Daniel Gutiérrez EVE. ESA. 5 1.00

Benji Villalobos ÁGU. ESA. 7 1.29