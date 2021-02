Cerén ya no podrá jugar en España en esta temporada 

La ventana de fichajes de invierno del fútbol de España terminó. Por ende, el jugador salvadoreño Óscar Cerén ya no podrá fichar por ningún equipo de España en esta vigente temporada.



El periodista español Sergio López dijo en noviembre del año pasado en el programa radial Güiri Güiri al Aire que Cerén tenía la posibilidad de fichar por el Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, el Sabadell y el Deportivo Castellón, todos clubes de segunda división española.



El mediocampista salvadoreño viajó con su representante a España en octubre del 2020 para buscar oportunidades en aquel país, pero durante estos meses no hubo información al respecto sobre el futuro del seleccionado nacional.



Cerén culminó a inicios de octubre del año pasado su vínculo con Alianza, que no dio detalles del club al que iba, salvo que era español.



“Cerén terminó contrato con nosotros la temporada pasada, teníamos un acuerdo de palabra con él en el sentido que de no concretarse su opción de salida del país él podía seguir jugando con nosotros. A él le salió, a Dios gracias, fuera del país, pero quiero decir que nos pidió confidencialidad sobre brindar mayores detalles y nosotros, como equipo, lo respetaremos”, dijo en aquel momento el vicepresidente de Alianza, Pedro Hernández.