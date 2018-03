Cerca de confirmarse el cuarto elemento foráneo del FAS

La búsqueda de un cuarto jugador extranjero en el CD FAS podría haber llegado a un punto final y el elegido apunta a ser el colombiano Teobaldo Quezada, quien lleva tres sesiones completas y ha dejado sensaciones positivas en el club.

"Tenemos a Teobaldo entrenando con nosotros y hay muy buenas referencias de él. Previo al entreno (de este viernes), me reuní con el cuerpo técnico y tengo la impresión de que les ha parecido su desenvolvimiento", comentó el director deportivo de los santanecos, Salvador Polanco.

El mismo dirigente dijo que la idea es una cesión del jugador de 21 años, procedente del Atlético Huila, y esperan que permanezca en el club por dos torneos cortos.

También dijo que Quezada tiene un problema en el pie que podría causarle molestias en el arranque del torneo, en caso de quedarse en el FAS.

"Solo tengo un problemita y quizá ahí es donde los profes (no lo han confirmado)... es que él vino y se ampolló la planta del pie y los talones y eso no le ha permitido mostrarse como tal, pero ha dejado muy buenas sensaciones. Posiblemente él sea parte del club, aunque no tengo el aval total de los entrenadores", expresó el responsable de la parte de planificación.

En todo caso, pese a su molestia física, "la primera impresión que tenemos es muy buena, es positiva, y vamos a ver la otra semana porque queremos darle ese voto de confianza, a pesar de lo que le ha sucedido", agregó Polanco.

Si Teobaldo Quezada recibe el aval final de Cristiam Álvarez y Emiliano Pedrozo, los tigrillos podrían contar con él hasta la segunda o tercera fecha, por motivo de la espera de su certificado de transferencia internacional (CTI).