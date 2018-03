Celta castiga al Real Madrid con su segunda derrota consecutiva

El Real Madrid enfrentó hoy al Celta de Vigo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, mismo que saldó con una derrota por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu.La derrota fue mínima y todavía queda el partido de vuelta, en Balaídos, pero tal parece que el equipo merengue comienza a perder aire en la etapa crucial de la temporada.Los blancos salieron casi con su once de lujo, a excepción de la zona de ataque, donde no estuvo la tradicional BBC.Cristiano Ronaldo es el único del tridente habitual que salió en la delantera, pero fue acompañado por Lucas Vásquez y Marco Asensio. Bale no jugó porque aún se recupera de una lesión y Benzema empezó en el banquillo.Los merengues buscaban la victoria para sanar la pequeña herida que les dejó la derrota ante el Sevilla el pasado fin de semana, en Liga, y que de pasó les quitó un invicto de 40 partidos consecutivos.Pero se encontraron con un Celta de Vigo que funciona muy bien al contragolpe. Al 13' Aspas sacó un centro larguísimo para Wass, pero su compañero no controlo oportunamente, a pesar que estaba solito frente a Kiko Casilla.Al menso en la primera media hora del partido el Real Madrid tuvo como mejor jugador a su portero. Casilla tapó un disparo de Marcelo Díaz y luego con un puño sacó un tiro de Waas, luego de una contra. Los visitantes aprovechan la fragilidad defensiva del Madrid por la banda derecha, donde el brasileño Danilo no cuaja.Por el lado del Real Madrid, Cristiano Ronaldo lo intentó en un par de ocasiones y hasta le anularon un gol al 37', por fuera de lugar.Sobre lo último del primer tiempo, el Celta insistió, pero perdonó demasiado y corre el riesgo de que el Real Madrid mejore en la segunda parte.Zidane tiene la opción de recurrir a Benzema, que siempre hace goles en estas instancias de Copa del Rey, tal como lo demuestra este video que recopiló el Real Madrid en sus redes sociales:





SEGUNDA PARTE

Pese a que el Real Madrid no tenía un claro dominio del partido, Zidane empezó el segundo tiempo con los mismos 11 jugadores y únicamente hizo el prime cambio hasta el minuto 53.Marco Asensio tuvo que abandonar el partido por un pisotón en su mano y llegó Álvaro Morata para suplirlo.Pero ni con eso mejoró el Madrid y nuevamente el Celta le hizo daño en un contragolpe, que esta vez sí se convirtió en gol al 64'.Bongonda se escapó por la banda izquierda (otra vez superando a Danilo y también a Sergio Ramos) y envió un centro envenenado que Marcelo despejó mal; la pelota quedó en el área solo para que Iago Aspas rematara y marcara el 0-1.Cinco minuto más tarde el partido se volvió en una locura, un ir y venir y una constante celebración de goles.Marcelo marcó el empate al 69' con un zurdazo dentro del área, en un mal despeje que él cazó sin dejar caer el balón. Pero inmediatamente reaccionó el Celta y nuevamente se puso arriba en el marcador.Aspas robó el balón en el centro del campo y habilitó a Jonny, que entre los centrales alcanzó a definir con un gol de buena factura.Entonces Zidane se jugó sus últimas cartas. Llegaron Mateo Kovacic y Benzema tuvo diez minutos al final del partido, pero el Celta cerró bien sus filas, conciente de que el resultado era positivo para cerrar como locales.Los 90 minutos terminaron con el 1-2 en contra del Real Madrid, que suma su segunda derrota al hilo, después de que tenían 40 partidos sin perder.En nuestra Fanpage puedes checar las mejores imágenes que dejó el partido:Así calentó el Real Madrid previo al arrranque del encuentro:Estas son las alineaciones con las que se han presentado estas escuadras.Real Madrid:Celta de Vigo: