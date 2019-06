Cazorla: "Me costó asimilar varios días mi vuelta"

Santi Cazorla, centrocampista del Villarreal, no ocultó la sorpresa de recibir tres años y medio después la llamada de la selección española, tras lo sufrido con una lesión que estuvo cerca de provocar su retirada, y confesó que le costó "varios días" asimilar la noticia.

"No me lo esperaba. Me enteré justo tras entrenar, por mis compañeros de equipo. Luego comenzaron las llamadas de familia y amigos más cercanos. Fue un shock intentar asimilarlo y me costó varios días, pero ya me he mentalizado de que he vuelto a la selección. Era un reto y una ilusión. Soy de los más veteranos e intento aportar la experiencia de los partidos que llevo a la gente joven. Con esa intención vuelvo", relató.

Cazorla dio en su comparecencia una lección de vida, de cómo encarar los problemas con optimismo y marcándose una meta para cumplirla sin desfallecer nunca ante las malas noticias ni las opiniones de algunos médicos.

"Hubo frases que me dijeron durante la lesión a las que no di importancia porque siempre creí en poder recuperarme. Hay que afrontar las cosas con optimismo siempre, quedarte con las cosas positivas de cada momento y he sacado muchas de todo mi calvario. Las negativas las dejo de lado y no pienso en ellas. Tengo la recompensa de volver a jugar al fútbol y estar en la selección otra vez", dijo.

"Por supuesto que en estos dos años hubo todo tipo de momentos, en los que pensé en dejarlo, momentos complicados en lo mental y lo físico porque la lesión no avanzaba. Fue una carrera de fondo y no tiré la toalla. Si tienes un sueño hay que intentarlo. Si no lo hubiese conseguido no me habría reprochado nada el día de mañana. Por suerte lo he podido conseguir e intento disfrutar cada detalle", añadió.

En las ocho operaciones a las que se sometió reconoció que "hubo momentos complicados, en los que todo estaba muy lejano y más aún la selección española", pero en su cabeza "solo soñaba jugar al fútbol primer nivel". De no haber podido regresar a la elite de nuevo, Santi confesó que lo habría dejado.

Su vuelta a la selección por la llamada de Luis Enrique Martínez no es ningún homenaje. Santi desveló que el cuerpo técnico le comunicó que era un premio a su rendimiento de esta temporada en el Villarreal.

"Me han transmitido que estoy aquí únicamente por lo que he conseguido deportivamente. Mi caso es más especial por lo que he pasado por la lesión pero no es el motivo de mi vuelta. Me han traído porque mi nivel durante el año ha sido el adecuado para estar en la selección y es un ejemplo para la gente de mi edad, que tengan ilusión por vestir esta camiseta hasta el final porque si haces las cosas bien te puede llegar el momento", sentenció.