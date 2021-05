Cavani renueva con el Manchester United hasta 2022

El Manchester United anunció este lunes la renovación de su delantero uruguayo Edinson Cavani por una temporada más, por lo que el nuevo compromiso concluirá el 30 de junio de 2022.

El 7 charrúa, con 15 goles esta temporada, se ha convertido en pieza clave del equipo dirigido por el noruego Ole Gunnar Solskjaer, al que llegó hace un año en condiciñon de libre tras acabar contrato con el París Saint Germain.

Cavani ha sido, junto con el inglés Marcus Rashford, el estilete ofensivo de un Manchester United que ha firmado una de las mejores temporadas en sus últimos años; segundo en liga y clasificado para la final de la Liga Europa en la que el uruguayo peleará por su primer título continental ante el Villarreal.

Su números en su primera aventura en Inglaterra han sido notables. En la Premier suma 9 tantos, 5 en la Liga Europa y uno en la Copa de la Liga.

"A lo largo de la temporada, he desarrollado un gran afecto por el club y todo lo que representa. Siento un profundo vínculo con mis compañeros de equipo y con todo el personal que trabaja entre bastidores. Ellos me motivan cada día y sé que, juntos, podemos conseguir cosas especiales", afirmó el delantero, en declaraciones a la web del club.

"Desde que llegué, sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esta confianza te da la oportunidad perfecta para jugar tu mejor fútbol y quiero agradecérselo", añadió un Cavani que, además, expresó su afecto por la afición "red" y reconoció que le conmocionó el apoyo recibido para que continuara al servicio del United una campaña más.

"Lo daré todo para darle a la afición felicidad y alegría con mis actuaciones en el campo. Todavía no he podido jugar ante el público de Old Trafford, no puedo esperar a que llegue ese momento", indicó.

Su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, se deshizo en elogios con su ariete, al que le reconoció su "energía, poderío y liderazgo" y admitió que su fichaje superó con creces las expectativas.

"Su historial goleador ya lo conocíamos, sin embargo, es su personalidad la que ha aportado tanto a este equipo, tiene una mentalidad ganadora y tiene una actitud implacable. Edinson es uno de los últimos en dejar el campo de entrenamiento, y se está transformando en todo un modelo a seguir para los más jóvenes", añadió.