Castromán: "Debemos rearmar al equipo"

El uruguayo Fabio Castromán, técnico de Sonsonate, no pudo ocultar su frustración por la derrota en casa y la preocupación latente luego de terminar último en su grupo la primera vuelta de la Fase 1 del Clausura 2021 donde apenas suma un empate en tres partidos.



"Hemos tenido mucha complicación para encontrar al equipo.Tenemos un plantel muy corto, de puros nacionales, hay jugadores que están jugando en los puestos que no son de ellos porque no tenemos jugadores que puedan jugar en esas posiciones y donde más nos ha costado es hallar un lateral izquierdo, se ha probado y no hemos encontrado al ideal allí, pero esperamos que para la siguiente vuelta contemos ya con los cuatro extranjeros", explicó el estratega sudamericano en conferencia de prensa al final del partido.



Sobre las deficiencias que debe combatir en este parón que habrá en el fútbol nacional por las próximas elecciones legislativas y municipales del próximo domingo para encarar la segunda vuelta está la debilidad defensiva donde su equipo ha encajado siete goles en los dos últimos partidos de liga, algo que el técnico charrúa admitió abiertamente.



"Los que más nos preocupa es recibir goles, lo más importante en el fútbol es que no te los hagan, es lo que debemos de solucionar pronto, por eso hemos pedido a un zaguero central y a un defensor zurdo", aseveró de forma tajante.



"Lo que debemos de acomodar es la defensa, ir arreglando de atrás hacia adelante y arriba veremos con qué nos encontramos", admitió.



Acerca de la necesidad de tener tiempo y espacio para reacomodar a su equipo tras las dos derrotas sufridas en menos de una semana, el timonel sureño dijo que "por suerte tendremos 15 días para hacerlo, y si tenemos la suerte de tener la próxima semana a los cuatro extranjeros a nuestra disposición vamos a trabajar a full para poder armar al equipo y solucionar lo más rápido posible las deficiencias que tenemos", reconoció el técnico de los cocoteros quien aún no puede dirigir desde el banquillo verdolaga.



"Ese es otro problema que debemos solucionar. La verdad no sé lo que ha sucedido con la llegada de mis certificados para poder dirigir desde la cancha. Ojalá se pueda solucionar pronto eso"- requirió Castromán.