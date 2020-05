Castro Franco: "Fue un orgullo enfrentar a Brasil con la selección de El Salvador"

La labor de abastecimiento de alimentos a supermercados ha terminado en Curitiba, Brasil. Son tiempos de confinamiento por cuarentena por pandemia coronavirus y se deben redoblar esfuerzos.

Está fatigado, porque tanto pedido le demanda un esfuerzo físico y mental, pero como se trata de hablar de fútbol y, sobre todo, de su paso por la selección mayor de El Salvador y Luis Ángel Firpo, el exdelantero Isarel Castro Franco esta se pone de mejor ánimo.

Castro, brasileño nacionalizado para jugar con la Azul en la hexagonal eliminatoria de CONCACAF rumbo a Francia 1998, tiene los recuerdos intactos desde todos su puertos de entrada.

No se le olvidará jamás que fue el exseleccionador nacional, Milovan Djoric, quien le dijo al suramericano, después de la final que jugó con Firpo ante Alianza, en 1997, que al día siguiente debía estar en los entrenos de la selección mayor, porque su proceso de nacionalización ya estaba sentenciado.

"Yo tenía boleto de viaje para irme a Brasil un día después de esa final que perdimos por 3-2 ante Alianza. Milovan me llamó y me dijo que tenía que ir a entrenar con la selección, no había problema por lo del boleto de viaje, porque en ese momento estaba don William Handal, directivo de Firpo, en una linea aérea. Podía viajar después. Yo nunca tuve problemas con Milovan, quien fue junto a Milos Miljanic, los mejores entrenadores que tuve en mi paso por El Salvador", dijo el brasileño salvadoreño, quien fue nacionalizado en ese entonces con el serbio Vladan Vicevic y el brasileño Nieldelson Silva De Mello, "Nenei".

La hexagonal con la camisa de El Salvador ha sido de los puntos álgidos de su carrera como futbolista. Ponerse la Azul, que ese tiempo vestía con la marca italiana Lanzera, le abrió la puerta a Castro Franco para tener un suceso especial en su carrera: jugar contra la selección del país en el que nació, Brasil.

Fue titular en ese partido e hizo compañía en el ataque a Ronald Cerritos, quien para esa fecha ya había emigrado al fútbol de la MLS.

Eso ocurrió en la Copa Oro de 1998, esa que comenzó a marcar el retiro de Jorge "Mágico" González del combinado absoluto.

El partido ante Brasil se jugó un 8 de febrero de 1998, en el legendario Coliseo de Los Ángeles, bajo la mirada de 55,000 espectadores. En esa ocasión, el combinado suramericano, que hasta esa fecha obstentaba el título de Campeón del Mundo de Estados Unidos 1994, se impuso a la Azul por 4-0 , con goles de Élber en dos ocasiones, Romario y Edmundo, mejor conocido como "El Animal".

La verde y amarillo se preparaba para participar en el Mundial de Francia 1998, donde sería subcampeón, tras perder la final contra el equipo dueño de casa, por 3-0.

"Todos los miembros de mi familia hincharon por El Salvador, eran unos aficionados más de la selección de El Salvador. Vieron el juego por televisión desde Brasil. Pero nosotros sabíamos que era muy difícil ganar a Brasil, pero fue un regalo de Dios poder jugar contra Brasil, el país donde nací. Fue un orgullo enfrentar a Brasil con la selección de El Salvador. Ese equipo de Brasil llegó a esa Copa Oro con Taffarel, Romario, Edmundo, Denilson y otros. Para mí fue increíble. Dimos todos nuestro máximo, pero de verdad era muy difícil para nosotros", dijo el exdelantero de Firpo

NO PUDO VENIR

Castro Franco contó que para este mes tenía planificado un viaje a El Salvador, pero ya no pudo ser, debido a la pandemia por coronavirus.

"Quizá el próximo año voy a ir al país, para visitar a todos mis amigos. Yo debo mucho a la gente de El Salvador. Tengo muchos amigos. Ahora debo ir a El Salvador, porque ya hace mucho tiempo que no voy", dijo el exdelantero brasileño.

Castro Franco reiteró su orgullo por haber jugador en una de las mejores selecciones nacionales montadas, luego de las participaciones en los Mundiales de México 1970 y España 1982.

"Milovan hizo un gran trabajo. Yo quería que él siguiera al frente de la selección, pero lastimosamente se fue de la selección. Hemos estado cerca de llegar al Mundial del 98, es una lástima que no se haya podido, siempre hubo respeto mutuo con Milovan", dijo el suramericano.