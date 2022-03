Castillo: “Se pudo haber ganado bien”

Alberto Castillo salió con un mal sabor de boca del camerino aguilucho tras el 0-0 que su plantel firmó, a su criterio, de muy mala forma porque generaron mayores ocasiones de gol que su rival como visitante.

“La verdad es que hicimos mucho más que el rival y no pudimos ganar, ese sinsabor que tuve también antes contra (Isidro) Metapán, Platense donde dejamos ir puntos. Ahora no nos sacaron el triunfo de la bolsa porque no hicimos gol, pero por rendimiento colectivo me voy contento, pero no nos sirve porque se nos alejó el Chalatenango y hay que trabajar más en la segunda vuelta para volver a tener el liderato.”

Sobre si su equipo decayó físicamente al final del primer tiempo, Castillo negó eso al detallar que “Lo que pasa que en ninguna parte del mundo un equipo mantiene su nivel durante los primeros 45 minutos de juego o todo el juego. Había que hacer pausa y saber qué hacía Alianza, no hizo mucho, en el segundo tiempo fuimos de nuevo protagonistas y creamos más ocasiones de gol, pero el premio no llegó, pero les dije a los muchachos que este es el camino a seguir”, indicó al final.

Sobre esas ocasiones de gol, Castillo lamentó que “la que tuvieron Jairo (Henríquez) y la de Kevin (Henríquez) pensé que se metía porque vino de un juego colectivo, pero lástima que no tuvimos fino”, afirmó.

DIFÍCIL VISITA

Castillo reconoce que el próximo sábado por la tarde no la tendrán fácil ante el local Jocoro en Tierra de Fuego ya que es una plaza difícil de puntuar.

“Un juego difícil, creo que para muchos de los jugadores le va bien jugar en cancha chica, vamos a intentar seguir sumando en la liga para buscar recuperar el liderato.

Sobre la actuación de Caetano, castillo dijo que “hizo un gran esfuerzo, eso le pasa a los centro delanteros, aún se le niega el gol, no lo podíamos cambiar porque nos quedábamos sin alguien que distrajera a la defensa, es un gran jugador, muchos otros están así y hay que tenerle paciencia.”

Sobre la mala actitud del colombiano Medrano al sustituirlo, Castillo le restó importancia.

“Ya pasó, a mí tampoco me gustaba que me sacaran del campo, le acababan de sacar tarjeta amarilla y queríamos equilibrar con Fabricio, cuando vea el video se dará cuenta el porqué hicimos el cambio.”