Fernando Castillo: "Quiero ser campeón con Águila"

Fernando Castillo, volante de la selección sub-23, será una de las nuevas piezas de Águila para el Apertura 2019. Llegará al nido desde las filas de FAS. Por ahora, no ha podido entrenar con los migueleños, debido a que está desde hace seis semanas en el trabajo de la selección preolímpica.

Espera trabajar con su nuevo equipo desde este lunes 22 de julio, luego de que concluya la serie eliminatoria de UNCAF ante Panamá, con la sub-23.

"Todavía no me he presentado con el equipo, pero lo que he hablado con el profesor Carlos Romero es que hay un camerino muy bueno, que me va a arropar bien. Espero ir a sumar mi granito de arena, así como lo hice en FAS. Quizá en el último torneo no se me dio continuidad, pero espero que en Águila sí la tenga", apuntó el volante en charla con EL GRÁFICO.

Luego, para Castillo, el tema de la presión que se tiene en equipos de renombre no es nada nuevo. Cree que podrá trabajar sin apuros en las filas del equipo migueleño, que este miércoles sabrá contra quien le tocará iniciar la defensa del título del Clausura 2019. "En los equipos como FAS, Alianza y Águila, la presión se siente por su afición. pero estamos acostumbrados. Pongo todo en manos de Dios", aseguró el volante preolímpico.

Por otra parte, Castillo cree que puede aportar a los emplumados lo que mejor sabe hacer: asistencias. "Pero también tengo gol. Como te dije antes, quiero dar mi aporte a Águila y salir campeón ahí", expresó Castillo en charla con este matutino.

SOBRE EL CLÁSICO

Por otra parte, por venir desde FAS a las filas emplumadas, Castillo no niega que los juegos ante los asociados pasarán ser especiales para él.

"Recuerdo que en mi debut en FAS le metí un gol a Águila, en el Cuscatlán. Ahora será lindo jugar un clásico contra FAS, con la camisa de Águila. Es una responsabilidad grande llegar a este equipo, porque es el último campeón nacional y espero hacer las cosas bien", dijo el mediocampista de la sub-23.