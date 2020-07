Fernando Castillo: "Es frustrante estar encerrados" 

Para Fernando Castillo, la ausencia de fútbol y la situación de emergencia en el país por el COVID-19 ha causado muchos estragos tanto en lo económico como en lo psicológico. Por ello, el volante del Once Deportivo ve con alivio el regresar a las prácticas aunque sea de manera virtual para distraer la mente.

En sus metas está recuperar su mejor nivel, ese que le dio titularidad en el FAS hace unos años y que le permitió ser tomado en cuenta en selecciones menores. Además, tiene la confianza de concretar una oferta para jugar en el fútbol de Estados Unidos el próximo año.

El Once Deportivo finalizó líderes, ¿Cuál es tu valoración del torneo pasado?

Fuimos un equipo humilde, con muchos jóvenes y siento que hicimos un torneo súper bien, concentrados en donde seguimos las indicaciones del profe (Juan Cortés) al pie de la letra. Ese fue parte del éxito que tuvimos. Luego nos alegramos cuando nos dieron el título, creo que lo merecíamos, pasó todo, nos quitaron el título, la oportunidad de disputar el torneo de CONCACAF, pero vamos a seguir por el mismo camino de dar todo.

¿Qué te parecen los cambios en el plantel?

Se nos fueron piezas claves pero vienen jugadores con experiencia. Gilberto Baires es un gran jugador, todos lo conocen muy bien; Gerardo Guirola (estará a préstamo) es otro gran jugador, yo lo conozco desde selecciones menores y así a Daley Mena que tuvo un gran momento en Audaz, luego pasó a Alianza y Sonsonate. Ahora esperamos que nos pueda ayudar mucho.

¿Cuál es tu proyección para la próxima temporada?

Primeramente quiero sumar todos los mismos minutos que pueda, verme bien en el torneo porque tengo una oferta fuera del país que la estoy concretando. Estoy en esas pláticas y espero que todo salga bien.

¿De dónde es esa oferta?

Es para el fútbol de Estados Unidos y sería para el próximo año. Es algo que siempre se me había negado el poder ir fuera del país. Años anteriores tuve también la oportunidad de salir pero me lesioné y se cayó todo, por lo que ahora espero tener esto de la mejor manera. Es una motivación grande ir a otro país a jugar y es algo lindo representar al país.

Dentro de tus metas está también recuperar tu mejor nivel.

Es algo importante porque cuando perdí ni ritmo de juego fue cuando no se me daba la oportunidad en el FAS. Al principio jugué casi todos los partidos con el "Pichi" (Oswaldo Escudero, ahora técnico del Santa Tecla) y demostré que podía ser titular aunque habían grandes jugadores. Luego fui a Águila en donde sumé algunos minutos y creo que la afición quedó agradecida. Ya con el Once Deportivo levanté el nivel aunque no como yo espero. Me dicen muchos que puedo mejorar aún mucho más y el profe Cortés me ha ayudado a recuperar la confianza que había perdido.

¿Cómo has pasado este período sin fútbol?

Es complicado. Después de tener una vida activa y después pasa esto que nos ha afectado a todos. Ya son tres meses de estar inactivos y si bien empezamos a trabajar con Once Deportivo, pero no es lo mismo que estar en cancha. Ya estamos desesperados de estar en la casa pero es algo que debemos acatar por nuestra salud y la de nuestras familias.

¿Cómo has afrontado la parte psicológica para superar el estrés?

Es frustrante estar encerrado. Quizá las primeras semanas no fue tanto, pero conforme pasaron los días y no se veía nada claro comenzamos a desesperarnos. Hablábamos con los compañeros sobre si íbamos a jugar o no y con esto que la pandemia va en aumento en el país se ha puesto difícil. A nosotros nos gusta el fútbol, pero hay que ver en qué pasa esto.

El aspecto económico también ha complicado al país y los futbolistas ¿Cómo es tu caso?

En ese sentido gracias a Dios he estado estable, tengo a toda mi familia en casa. Extraño estar en la cancha y sé que hay compañeros que están complicados así como los que juegan en segunda y tercera. Esperemos que se solucione.