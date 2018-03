Castillo: “Burgos quedó resentido porque no llevé a su hijo a la selección”

El timonel del Sonsonate, el peruano Agustín “Chochera” Castillo, dio su versión sobre la discusión que tuvo con Efraín “Chirolón” Burgos, técnico del UES, luego del juego de anoche en el estadio Ana Mercedes Campos.

Los dos técnicos se enfrascaron en una disputa verbal, tras el juego en que el UES venció por 0-1 a los cocoteros. De acuerdo con Castillo, Burgos fue hasta el banquillo de Sonsonate a burlarse por la derrota.

"Burgos es un envidioso. Yo siempre he tratado de evitarlo. Después del juego que nos ganó UES, él se fue a nuestro banco a burlarse. Cuando iba para el camerino, él me encaró, no es como él ha declarado, que yo lo busqué. Me empezó a insultar, me empezó a llamar ladrón. No sé qué pruebas tiene de que soy un ladrón. Yo me he ganado mi sueldo en todos los equipos en que he estado. He sido un técnico rentable para todos los equipos en los que he estado", aseguró Chochera, en plática con EL GRÁFICO.

Burgos dijo, luego del juego, que no había tenido ningúna discusión con Castillo. Pero aseguró que él deja que sus jugadores cobren el salario íntegro.

Sobre esa afirmación de Burgos, Castillo indicó que esa es una presunción que el actual timonel del UES sempre ha tenido sobre él (que Castillo cobra primas a sus jugadores por llevarlos a los equipos en los que trabaja).

"Pero va a tener que probarlo, si no lo hace, lo voy a demandar. Él es envidioso. Está resentido porque no llevé a su hijo (Efraín Burgos Jr.) a la selección. Pero yo no conocía a su hijo. Luego, yo llegué al FAS en su lugar en 2014. Pero a él lo sacaron del FAS los resultados. Quedó eliminado por Dragón en semifinales. Le pueden preguntar a cualquiera de mis jugadores sobre si yo les he cobrado por llevarlos a un equipo de los que he dirigido. Burgos me insulta cada vez que lo enfrento. Yo no voy a restregar los triunfos al rival. El hecho de que le esté yendo bien no le da pie para insultarme. Me ha acusado de muchas cosas como de comprar periodistas en Santa Ana. Como entrenador yo me gano mi dinero decentemente" indicó el entrenador del Sonsonate.

Castillo, por otra parte, reconoció que el UES ganó bien al Sonsonate el sábado por la noche. "Pero hay que ser humilde en la victoria. Burgos y sus asistentes fueron a insultar a mis jugadores sin ningún motivo. Yo no me meto con el rival", apuntó el estratega peruano.