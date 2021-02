Casillas recibe las cervezas de los goles de Messi y Piqué lo "trolea"

El ex guardameta del Real Madrid y de la selección española recibió, por fin, como él mismo reconoció, sus cervezas por parte de una marca norteamericana por cada gol que Messi le marcó en partidos oficiales.

Iker acompañó la foto con esta frase: "¡Ya creía que no llegaban! , pero aquí está mi botella personalizada @Budweiser, enhorabuena Messi por tu record con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar! "

Y agregó que ahora "todos mis respetos a un gran rival y brindemos por todos los partidazos que hemos jugado durante estos años". Pero el emotivo momento se fue a la basura cuando Piqué apareció para comentar el post.

El central azulgrana comentó: "Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa.. enviame alguna si eso". Todo queda entre amigos; ambos jugadores han mostrado su gran relación que trascendió los campos, eso sí, Casillas fue uno de los rivales favoritos para Lionel Messi,