Casillas le dio un consejo a Eder Militao

El defensa internacional brasileño Militao desveló el consejo que le dio una leyenda del Real Madrid como Iker Casillas, con quien compartió vestuario la pasada temporada en el Oporto, que le recomendó tranquilidad, trabajo y continuar con su crecimiento como futbolista.

Casillas aconsejó a Militao antes de llegar al Real Madrid desde la experiencia de un futbolista que lo ganó todo en el conjunto madridista, donde se formó en su cantera y es icono como una las grandes leyendas de su historia.

"Me dijo que es un gran club como todo el mundo sabe, que ha ganado cuatro Champions en cinco años y me han hablado de la cultura del Real Madrid, de su día a día. Me dijo, ve tranquilo, haz un buen trabajo y sigue creciendo", desveló.