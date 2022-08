Casemiro, tentado a salir del Real Madrid

El Manchester United ha tenido un desastrozo arranque de temporada; los Diablos Rojos han perdido sus dos encuentros y se ubican en el último lugar de la Premier League.

Es por eso que el cuadro inglés mandó una delegación a Madrid para intentar fichar dos refuerzos, el portugués Joao Felix del Atlético de Madrid y el brasileño Casemiro del Real Madrid.

Este último viene de ser elegido como el Jugador Más Valioso de la final de la Supercopa de Europa y es un jugador fundamental para el técnico Carlo Ancelotti; titular indiscutible y además ha ganado cinco Champions League con 30 años de edad.

No obstante, el United ofrece 60 millones de euros por el brasileño, de acuerdo a información publicada por The Telegraph,y el Madrid está dispuesto a aceptar 70 millones de euros, según reporta el diario Sport. Además, el diario AS agrega que Casemiro recibiría "un contrato de ensueño" por cinco años.

Casemiro aún no ha aceptado la propuesta del United, y analiza la situación deportiva del cuadro inglés; el Real Madrid tampoco cierra las puertas ya que tienen a su remplazo, el francés Aurelin Tchouaméni, quien llegó en este mercado de fichajes, aunque el club reconoce la importancia del brasileño en el equipo titular.