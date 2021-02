Casemiro se perderá la vuelta por sanción

Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, se perderá el partido de vuelta de octavos de final entre el Real Madrid y el Atalanta después de haber visto su tercera cartulina amarilla del curso en la Liga de Campeones por una entrada sobre el colombiano Duvan Zapata.



Una falta del ‘14’ madridista al delantero local en el minuto 22 de encuentro que sancionó el colegiado alemán Tobias Stieler con una tarjeta ante la que Casemiro reaccionó sin poder creérselo, llevándose las manos a la cabeza.



No es la primera vez que el brasileño vivía en el alambre esta temporada, pero en la ocasión precedente sí le salió bien. El pasado 5 de diciembre jugó en el estadio del Sevilla (0-1) con cuatro amarillas en su haber, a una de perderse el derbi en casa contra el Atlético de Madrid (2-0).



Esta vez no corrió la misma suerte y se perderá el partido de vuelta que se disputará el 16 de marzo en el Estadio Alfredo di Stéfano.



El francés Zinedine Zidane no tiene un recambio puro en la plantilla, pero contará con la buena noticia de que, si todo va según lo previsto, el uruguayo Fede Valverde, que a veces ha jugado en esa posición, estará recuperado de la lesión que sufre en el aductor largo de la pierna derecha.