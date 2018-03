Casemiro “invita” a Neymar al Real Madrid

Neymar sigue teniendo un futuro incierto y Casemiro, volante del Real Madrid, le propuso jugar en el Real Madrid si finalmente no ficha con el PSG."¿Por qué no podría jugar aquí en el Real Madrid? Sería bienvenido por todos nosotros", comento para 'Globoesporte'.El centrocampista brasileño sostiene que le gustaría ver vestido de blanco a su compañero de selección. "Le toca a él saber lo que tiene que hacer, pero ¿por qué no jugar aquí en el Real Madrid? Sería bienvenido", insistió.Casemiro dijo que hasta la fecha no ha sostenido pláticas con el delantero, con respecto a su supuesta salida del Barcelona.Por ahora, el madridista solo le manda buenas vibras a Neymar por cualquier decisión que llegase a tomar para su futuro"Si sale del Barça, le deseo toda la suerte del mundo. Si se queda, también le deseo toda la suerte del mundo. Neymar es muy importante para la selección de Brasil porque siempre contamos con su buen fútbol", finalizó.