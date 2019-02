Casemiro: “No es fácil ganar de visitante al Atlético”

El centrocampista brasileño del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro subrayó tras la victoria por 1-3 contra el Atlético de Madrid, en la que marcó el primer gol, que "no es fácil" ganar en el Wanda Metropolitano ante un equipo "que defiende mucho".

"Ha sido un partido muy completo de todo el equipo, muy intenso, un derbi como siempre de mucha intensidad, mucho contacto, mucho trabajo de los dos equipos. Hay que valorarlo porque no es fácil ganar aquí 1-3, en un equipo que defiende mucho, sabe a lo que juega, tiene un entrenador con mucha experiencia", resumió tras el partido.

El centrocampista brasileño fue el autor del 0-1, con un remate acrobático de tijera tras un saque de esquina que intentó rematar Sergio Ramos y en cuyo rechace remató solo dentro del área.

"El saque de esquina anterior había quedado un poco atrás, me estaba imaginando que iba a quedar ahí el balón, ellos sabían que Ramos es potente y estaban pendientes. Cuatro suben con Sergio y el balón se queda ahí, la enchufé muy bien y estoy muy feliz", explicó.

"Son goles que al entrenar con Karim (Benzema), Vinicius, (Gareth) Bale, aprendes de los mejores. He aprendido de ellos y por eso lo he metido", agregó.

En cuanto al penalti reclamado por Álvaro Morata, Casemiro reconoció que hay "un contacto" pero dijo que "para ser penalti tiene que ser mucho más" y recordó que tanto el árbitro como el videoarbitraje no lo consideraron penalti, que para él no lo es "ni de lejos".

El centrocampista brasileño dijo que "sin duda" es el mejor momento de la temporada del Real Madrid, ya que para él, el actual es "el mejor nivel del equipo".

"Estamos creciendo bien, jugando bien, se nota que todos están enchufados, quieren jugar, ser protagonistas. Estamos todos en el mejor nivel sin duda", reiteró.

Casemiro pidió ser "muy pacientes" con su compatriota Vinicius Junior, que hizo un gran partido y provocó el penalti del 1-2, del que recordó que hace dos o tres meses estaba jugando en Segunda División B y "ahora lo está jugando todo" con el primer equipo.

"Ha demostrado que es un gran jugador, que puede ser un gran jugador del Real Madrid pero no podemos dar mucha presión a él porque tiene 18 años, es joven y ya demostró que es importantísimo", agregó Casemiro, que en una segunda pregunta reiteró su petición de paciencia y pronosticó que será "un grandísimo jugador".

En cuanto a su otro compatriota en la plantilla, Marcelo Vieira, que ha perdido el puesto con el canterano Sergio Reguilón, Casemiro dijo que para él sigue siendo "el mejor lateral izquierdo del mundo".

"Contamos con él, es opinión del entrenador, hay que preguntárselo a él (a Solari), pero para mí sigue siendo el mejor lateral izquierdo del mundo y estamos con él a muerte", añadió.

Casemiro también fue preguntado por el corte de mangas que el galés Gareth Bale dirigió a la afición rojiblanca tras marcar el 1-3; "No lo he visto, me parece un poco raro pero Bale sabrá, habrá que preguntarle por qué ha hecho eso", finalizó.