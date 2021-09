Casemiro: “Han tirados dos veces y han metido dos goles”

El brasileño Carlos Henrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, aseguró que, a pesar de la sorprendente derrota frente al Sheriff Tiraspol (1-2) en el Santiago Bernabéu, hicieron “un buen trabajo” pero que el no ganar se debe a “cosas del fútbol” contra un rival que “tiró dos veces” y metió “dos goles.



“Esto es el fútbol. Un equipo que tira más de 20 veces a portería y que juega bien y otro que viene a un propósito muy claro de defender…han tirado dos veces y han metido dos goles; son cosas del fútbol. Tenemos que tener más atención defensivamente. Hay varias formas de perder un partido y en el de hoy hemos hecho un buen trabajo. Su portero hizo muchas paradas y hay que felicitarles a ellos porque tiraron dos veces y metieron dos goles”, analizó en Movistar+ tras el partido.



“Hemos empezado bien y hemos controlado bien el partido, teniendo el control total del partido. Tuvimos oportunidades para adelantarnos, pero ellos meten un golazo al final. Muchas veces en el futbol se tiene que ganar, pero este año ya hemos jugado unos partidos mal y hemos ganado, pero este controlamos bastante el partido, pero si no eres eficaz delante te perjudica atrás”, continuó.



Un Casemiro que no quiso dramatizar tras la derrota: “En este club la exigencia es ganar siempre. Sabemos que estamos en un buen camino y estamos haciendo un buen trabajo. Vamos primeros en Liga, con oportunidades de meternos en octavos de Champions... No es como empieza, es como termina”, concluyó.