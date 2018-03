Casanova quedó satisfecho por el punto del Águila ante Firpo

El uruguayo Daniel Casanova, técnico de Águila, no le hizo mala cara al empate sin goles que su equipo firmó ayer en suelo usuluteco `porque consideró que el partido se amarró desde un inicio por la actitud de los jugadores de los dos equipos por no perder.



“Sabía que este partido sería complicado, apretado como lo fue, por allí nos faltó un poco más de calma para llegar con más franqueza al marco rival pero es entendible que Firpo no quería perder así es que hay que recibir el punto bien”, afirmó al final del juego.



Sobre el sistema de juego realizado por ambos equipos a lo largo del partido donde la pierna fuerte se sobrepuso al buen trato del balón para buscar las dos porterías, Casanova lo tomó con calma y admitió que “el juego lo permitió que fuera así, felicito a mi equipo porque sigue mostrando orden a la hora de defenderse pero repito que nos faltó un poco de tranquilidad a la hora de la transición para buscar los goles.”



El estratega de los emplumados hizo un llamado a la afición aguilucha que ayer colmó los graderíos improvisados del “Sergio Torres” al admitir que “falta mucho camino por recorrer en el torneo, estamos conformes, estamos bien y nos vamos tranquilos sabiendo que se hizo todo lo posible por ganar en la cancha pero al final el rival juega también.”



Acerca del próximo rival de los emplumados en Santa Rosa de Lima ante Municipal Limeño en condición de local, Daniel Casanova tuvo sus resguardos sobre ese partido ya que aseguró que “se viene otro juego complicado en casa ante el Limeño donde ellos conocen mejor la cancha de su estadio, se debe tener cuidado con ellos, trataremos de sumar de a tres en su estadio sabiendo que es un juego clave para nosotros.”



Finalmente, el técnico sudamericano confesó sobre la no convocatoria de su paisano Daniel Peinado que “No convoqué a Daniel (Peinado) sabiendo que ya se recuperó de su lesión pero mejor me lo guardé porque prefiero no usarlo hoy (ayer) a perderlo el resto del torneo por no prevenir.”